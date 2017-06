Am kommenden Montag bricht Borussia Mönchengladbach ins knapp einwöchige Trainingslager ins niederländische Wolfheze auf.

Im Rahmen dessen bestreitet die Mannschaft von Trainer Arie van Lent am Mittwoch, 5. Juli (17.30 Uhr), ein Testspiel gegen den Drittligisten SC Paderborn sowie am Freitag, 7. Juli (17.30 Uhr), eines gegen den Zweitligisten Holstein Kiel. "Diese beiden Partien werden sportlich sehr interessante Vergleiche, in denen wir auch defensiv stark gefordert sein werden", sagt van Lent.

Am Freitag (19 Uhr) steht vor dem Aufbruch ins Trainingscamp noch ein Testspiel beim Landesligisten 1. FC Kleve an. Zuvor hatte die Gladbacher Reserve ihren ersten Test mit 10:0 gegen den SC Rheindahlen gewonnen.