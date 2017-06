Fußball-Zweitligist MSV Duisburg stellte am Donnerstag vor rund 600 Zuschauern seine neuen Trikots von Ausrüster Capelli vor.

Ein stimmungsvoller Abend in der Beachvolleyball-Arena vor dem Stadttheater: Während Daniel Zeaiter, Daniel Davari und Mark Flekken (von links) die drei Varianten für die Männer zwischen den Pfosten präsentierten, zeigte Tugrul Erat (Mitte) das wieder schwarze Auswärtstrikot. Neuzugang Gerrit Nauber (3. von rechts) trug den nun ganz in Rot gehaltenen Ausweichdress. Fabian Schnellhardt hatte wie Maskottchen Ennatz den traditionellen Zebra-Dress angezogen, der mit sehr breiten Streifen aufwartet.





Interessantes Feature: Auf der Brust prangt das MSV-Wappen ohne das dort in den vergangenen Jahren zu sehende Zebra – eine Reminiszenz an frühere Tage. Während die Ärmelwerbung an die Stadtwerke verkauft ist, dauert die Suche nach einem Hauptsponsor noch an. „Wir haben noch drei, vier gute Gespräche. In den nächsten zwei Wochen sollten wir Vollzug melden“, so Geschäftsführer Peter Mohnhaupt. Nach der Präsentation gab’s noch ein munteres Beachvolleyball-Spiel, das die sechs Zebras trotz großen Einsatzes in zwei Sätzen gegen die beim heute beginnenden Smart Beach Cup startenden Katharina Schillerwein und Cinja Tillmann verloren.