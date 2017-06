Patrick Huckle gehört zu den Spielern, die beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen keinen neuen Vertrag bekommen haben.

Jetzt wurde er auf der Suche nach einem neuen Verein fündig. Wie RS bereits am Mittwoch berichtete, wird der Linksverteidiger zum Drittliga-Absteiger FSV Frankfurt wechseln. In der letzten Saison kam der Routinier in Essen auf 27 Liga-Einsätze.

FSV-Präsident Michael Görner erklärte: „Wir freuen uns mit Patrick Huckle einen sehr erfahrenen Mann verpflichtet zu haben. Er wird der Mannschaft mit Sicherheit Stabilität verschaffen. Die jungen Spieler können bestimmt einiges von ihm lernen“.