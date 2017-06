Mit dem Champions-League-Finale 2016 zwischen Real Madrid und Atlético Madrid (5:3 i.E.) verabschiedete sich Marcel Reif eigentlich als Kommentator.

Nach einem Jahr Pause am Mikrofon kehrt er bald wieder auf den Kommentatoren-Platz zurück. Der 67-Jährige begleitet ab der Saison 2018/2019 Champions-League-Spiele für den Schweizer Pay-TV-Sender Teleclub.

Reif verspürt große Lust

"Ich hätte nie für möglich gehalten, bei Teleclub ein so umfassendes und spannendes Betätigungsfeld zu finden", sagt Reif in einer Mitteilung des Senders. "Ich verspüre unglaubliche Lust auf diese neue Aufgabe und freue mich auf die Zukunft."

Damit kehrt Reif in seiner Paraderolle zurück ins Fernsehen. Ganz von der Bildfläche verschwunden war der Kult-Kommentator nie. Nach seinem Rücktritt vom Mikrofon des Bezahlsenders Sky war Reif zu Gast in vielen Sportsendungen. Beim Fußballtalk "Doppelpass" auf Sport1 fungierte er sogar als Experte.

Überwiegend im Pay-TV

Beim Schweizer Bezahlsender Teleclub sieht und vor allem hört ihn das Publikum wieder in gewohnter Position. Das Unternehmen sicherte sich die Übertragungsrechte für die Champions-League in der Schweiz ab der Saison 2018/2019. Dort wird die Königsklasse – anders als in Deutschland – nicht gänzlich im Pay-TV verschwinden. Ausgewählte Partien wie das Champions-League-Finale sollen auch im Free-TV zu sehen sein.