Am Mittwoch überraschte der 1. FC Köln mit der Meldung, dass der Klub die Verhandlungen mit Tianjin Quanjian über einen Wechsel von Anthony Modeste abgebrochen hat.

Die Fans des 1. FC Köln haben im Kopf bereits gerechnet, wie man den Kader in der Breite für die kolportierten 35 Millionen Euro, die der Modeste-Deal einbringen sollte, fit für die Europa League machen könnte.

Doch die Fans können vorerst aufhören zu rechnen, denn der FC hat die Verhandlungen gestoppt. Und das ist nur konsequent, denn die Kölner Verantwortlichen konnten die letzten Entwicklungen nicht ignorieren. Es mutet schon sehr naiv an, wenn Modeste am Sonntag ohne Erlaubnis nach China fliegt, um bei Tianjin Quanjian den Medizincheck zu absolvieren. Es stellt sich die Frage: was hat den Top-Torjäger zu dieser Aktion getrieben? Wollte er die Muskeln spielen lassen? Eher nicht, denn bisher ist er weder durch große Sprüche noch durch Disziplinlosigkeiten aufgefallen. Im Gegenteil: Als die Chinesen im Winter mehr als 50 Millionen Euro boten, machte Modeste keine Anstalten, einen Wechsel zu erzwingen. Er blieb in Köln, war glücklich und schoss den FC in die Europa League.

Jetzt offenbar der Wandel. Der Verdacht liegt nahe, dass Modeste von den Brüdern Etienne und Patrick Mendy schlicht und ergreifend sehr schlecht beraten wurde. Dem Vernehmen nach sollen sie vom FC eine hohe Millionen-Gage für die Abwicklung des Transfers verlangt haben. Wenn das stimmt, hätte Modeste dem entgegenwirken müssen, die Folgen sind ziemlich eindeutig.

Bisher hatte Modeste den Status eines Heilsbringes, jetzt droht er schnell in die Ecke des Buhmanns zu wandern. Die Transferposse scheint am Ende nur Verlierer zu kennen. Die Chinesen, die einen Wunschspieler zum zweiten Mal nicht bekommen. Die Kölner, die zwar konsequent und folgerichtig gehandelt haben, denen aber die Rekordablöse durch die Lappen geht - somit alle Planungen neu aufgestellt werden müssen. Und Modeste selber droht Ungemach, da er sich durch seine Aktion Sympathien verspielt hat.

Oder war das Verhalten von Modeste am Ende gar nicht der ausschlaggebende Faktor für den gescheiterten Transfer? Denn auch zwischen den beiden Vereinen soll es nicht gestimmt haben. Köln wollte die Summe auf einen Schlag, die Chinesen boten offenbar eine Ratenzahlung an.

Ein weiteres Szenario könnte das Interesse der Chinesen an BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang sein. Die Sportbild vermeldete, dass ein Transfers des Angreifers zu Tianjin Quanjian kurz bevorstehe. Haben die Chinesen auf einmal gemerkt, dass es doch was werden kann mit Aubameyang und dann versucht, die Ablöse für Modeste zu drücken? Schmadtke wollte sich zu den Gründen der Kölner nicht äußern mit dem Verweis auf vertrauliche Dinge.

Was auch immer zu der undurchsichtigen Situation führte, der FC hat gezeigt, dass er trotz der Aussicht auf viele Millionen nicht gewillt ist, sich auf der Nase rumtanzen zu lassen. Das ehrt die Verantwortlichen, kommt bei den Fans gut an, kann am Ende aber auch ganz schön teuer werden. Es sei denn, es gibt noch einen Anlauf aus China, dann aber nach nur zu den Konditionen von Schmadtke und Co...