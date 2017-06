Regionalliga-Aufsteiger KFC Uerdingen lässt nicht locker. Der ehemalige Bundesligist hat den zehnten Transfer der Sommerpause unter Dach und Fach gebracht.

Der Verein gab am Mittwochvormittag die Verpflichtung von Dennis Chessa Dennis Chessa» zum Profil bekannt. Der 24-jährige Linksverteidiger wechselt vom österreichischen Bundesligisten SV Ried zu den Krefeldern.

Chessa wurde in der Jugend des FC Bayern München ausgebildet und spielte anschließend in der Regionalliga-Mannschaft des Rekordmeisters. Im Sommer 2014 wechselte der 1,79 Meter große Abwehrspieler zum VfR Aalen. Dort kam er sowohl in der zweiten Bundesliga (16 Spiele) als auch in der 3. Liga (23 Spiele) zum Einsatz. Zu Beginn der vergangenen Saison heuerte er schließlich in Österreich an.

KFC Uerdingen unterstreicht seine Ambitionen

In Uerdingen erhält Chessa einen Einjahresvertrag. Der ambitionierte KFC setzt mit der Verpflichtung des beidfüßigen Defensivspezialisten ein weiteres Ausrufezeichen. Fakt ist, dass die Mannschaft des neuen Trainers Michael Wiesinger schon in der kommenden Saison zum erweiterten Favoritenkreis der Regionalliga West gehören wird. Das unterstreicht die Personalplanung.

Zehnter Neuzugang

Chessa ist nach Christian Dorda (Hansa Rostock), Alexander Bittroff (Chemnitzer FC), Connor Krempicki (Bonner SC), Marcel Reichwein (Wolfsburg II), Mario Erb (RW Erfurt), Robin Benz (TSG Sprockhövel), Christopher Schorch (FSV Frankfurt), Florian Rüter und Tim Schneider (beide Alemannia Aachen) bereits der zehnte Zugang der Krefelder.

Auf der anderen Seite haben Danny Rankl, Pascal Schmidt, Fabio Fahrian und Julian Gutkowski (alle Ziel unbekannt), Denis Jovanovic (1. FC Viersen), Maximilian Güll (ETB SW Essen), Ahmet Taner (1. FC Kleve) und Marvin Matten (TuRU Düsseldorf) den KFC verlassen.