Borussia Dortmunds dritter Keeper Hendrik Bonmann hat sich schwer verletzt. Er muss voraussichtlich drei Monate aussetzen.

Am Dienstag kam die bittere Diagnose: Der ehemalige Keeper von Rot-Weiss Essen hat sich das Syndesmoseband gerissen. Das Innenband im Knie und ein Muskel in der Kniekehle sind angerissen. Die kommenden sechs Wochen muss der 23-Jährige, der noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018 in Dortmund besitzt, an Krücken gehen.

Bitter für den Torwart, dessen Zukunft noch nicht endgültig geklärt war. Nach RS-Infos gab es Interessenten von der zweiten bis zur vierten Liga. Jetzt muss Bonmann zusehen, dass er erstmal wieder richtig fit wird. Gegenüber RS betonte Bonmann: "Das ist einer der schlechtesten Zeitpunkte für eine Verletzung und eine sehr ungewohnte Situation für mich. Jetzt werde ich erstmal nichts machen zu können. Die Freude auf das neue Fußballjahr war riesengroß. Aber ich werde mich durch nichts unterkriegen lassen und komme stärker zurück, das verspreche ich."

Der bisherige Kader des BVB - Stand 27. Juni 2017

Zugänge: Maximilian Philipp (SC Freiburg), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Mahmoud Dahoud (Mönchengladbach), Dan-Axel Zagadou (Paris St. Germain), Jacob Bruun Larsen (eigene U19)

Abgänge: Pascal Stenzel (SC Freiburg)

Mögliche Abgänge: Neven Subotic, Sebastian Rode, Mikel Meribo, Emre Mor, Matthias Ginter, Joo-Ho Park, Felix Passlack.

Torhüter: Roman Bürki, Roman Weidenfeller, Hendrik Bonmann

Abwehr: Sokratis, Matthias Ginter, Marc Bartra, Axel Zagadou, Ömer Toprak, Raphael Guerreiro, Marcel Schmelzer, Joo-Ho Park, Lukasz Piszczek, Erik Durm, Felix Passlack.

Mittelfeld: Sven Bender, Mahmoud Dahoud, Maximilian Philipp, Julian Weigl, Dzenis Burnic, Gonzalo Castro, Sebastian Rode, Nuri Sahin, Mikel Merino, Mario Götze, Christian Pulisic, Shinji Kagawa, Marco Reus.

Sturm: Jacob Bruun Larsen, André Schürrle, Ousmane Dembélé, Emre Mor, Pierre-Emerick Aubameyang, Alexander Isak.