Am kommenden Montag (3. Juli) gibt der Verbands-Fußball-Ausschuss (VFA) des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) die überkreisliche Staffeleinteilung bekannt.

Die neuen Staffeln werden ab 12 Uhr veröffentlicht. Dies bestätigte der Vorsitzende des VFA, Reinhold Spohn, vor der finalen Sitzung des Gremiums in dieser Woche.

Auch in der kommenden Spielzeit werden die Männer-Mannschaften in zwölf Bezirksliga-, vier Landesliga- und zwei Westfalenliga-Staffeln eingeteilt. Die Oberliga Westfalen ist eingleisig und mit 18 Teams besetzt. Die überkreislich spielenden Frauenteams treten in einer Westfalenligastaffel sowie drei Landesliga- und sieben Bezirksligastaffeln an.