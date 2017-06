Der SV Rödinghausen hat die Planungen für die kommende Saison weitestgehend abgeschlossen. Vier weitere Spieler verlassen den Klub.

Nach dem bereits vor dem letzten Heimspiel gegen Wattenscheid sieben Spieler verabschiedet wurden, verlassen nun vier weitere Akteure den Verein. Tim Paterok (VfL Osnabrück), Norman Quindt, Lars Hutten und Sebastian Jakubiak (alle Ziel unbekannt) werden in der neuen Saison nicht mehr das Trikot des SV Rödinghausen tragen.

Paterok wechselte im Oktober an den Wiehen und absolvierte seit dem 24 Pflichtspiele in der Liga und im Pokal für den SVR. Quindt kam 2015 aus Jena zunächst in die U23 des SVR und gehörte seit dem Sommer letzten Jahres zum Kader der ersten Mannschaft. Der junge Torwart sucht nun eine neue Herausforderung. Hutten kam im letzten Sommer nach Rödinghausen und kam erst zur Rückrunde richtig in Form. In 24 Pflichtspielen erzielte er sechs Tore für die Wiehenelf. Jakubiak verlässt nach 50 absolvierten Spielen im Trikot der Ostwestfalen den Verein, in denen er vier Tore und vier Vorlagen beisteuerte.