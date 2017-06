Der VfL Bochum hat ein neues Trainerteam für seine U19.

Jens Rasiejewski wird die VfL-Talente als Cheftrainer in die Saison 2017/18 führen. Der 42-Jährige übernimmt die A-Junioren des VfL parallel zu seiner Funktion als Sportlicher Leiter der Nachwuchsabteilung. Unterstützt wird Rasiejewski dabei von Vincent Wagner und Dimitrios Grammozis.

Nach dem Wechsel von Jan Siewert zur Dortmunder U23 war die Position des Cheftrainers der U19 vakant. „Wir haben uns gemeinsam dazu entschieden, den frei gewordenen Posten auf der Trainerbank unserer U19 durch eine interne Lösung neu zu besetzen. Jens Rasiejewski und auch Dimitrios Grammozis kennen die Abläufe zwischen Lizenzspielerbereich und Talentwerk ohnehin aufgrund ihrer bisherigen Tätigkeiten bei uns, in Vincent Wagner haben wir weitere Fachkompetenz hinzugewinnen können. So sehen wir uns für die kommende Spielzeit in der A-Junioren-Bundesliga West bestens aufgestellt“, erklärt Sportvorstand Christian Hochstätter.

Die Koordination zwischen Profis und A-Junioren übernimmt daher Vincent Wagner, der in der vergangenen Saison noch selbst für den Oberligisten KFC Uerdingen aktiv und zeitgleich Coach der U19 des FC Kray war.