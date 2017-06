Mit einer großen Schrecksekunde begann die Saison für den Regionalligisten Rot-Weiss Essen. Neuzugang Daniel Engelbrecht (26) wurde zur Vorsorge ins Krankenhaus gefahren.

Den rund 150 RWE-Fans an der Sportanlage "Lohwiese" in Essen-Karnap stockte der Atem. Während des Abschlussspiels des ersten Trainings nach der Sommerpause setzte sich Daniel Engelbrecht Daniel Engelbrecht» zum Profil abseits des Geschehens auf den Rasen. Der Neuzugang vom TSV Steinbach hielt sich die linke Brust. Ausgerechnet Engelbrecht, dachten in diesem Moment wohl alle anwesenden Personen. Urplötzlich herrschte auf dem Trainingsplatz eine beängstigende Stille.

Denn der ehemalige Stürmer des VfL Bochum hat eine Vorgeschichte. Am 20. Juli 2013 brach Engelbrecht, damals noch im Trikot des Drittligisten Stuttgarter Kickers, nach einem Herzstillstand auf dem Spielfeld zusammen und musste reanimiert werden. Seitdem unterzog er sich vier Operationen, bei denen ihm unter anderem ein Defibrillator in den Brustkorb eingesetzt wurde. Engelbrecht ist der einzige Fußballprofi in Deutschland, der mit einem eingesetzten Defibrillator aktiv spielt. Bei der sportärztlichen Untersuchung vor der Vertragsunterschrift und bei seinem Leistungstest am Sonntagmorgen gab es keine Auffälligkeiten.

Nun erlebte Engelbrecht ausgerechnet in seinem ersten Training für RWE eine große Schrecksekunde. Der 26-Jährige wurde umgehend von RWE-Physiotherapeut Christian Zetzmann betreut. Der Puls wurde gemessen, Engelbrecht hielt sich weiterhin die Brust. Der Stürmer habe sich unwohl gefühlt, hieß es anschließend aus RWE-Kreisen.

Die Essener Verantwortlichen reagierten umgehend und ließen Engelbrecht zur Untersuchung ins Krankenhaus bringen. RWE-Trainer Sven Demandt erklärte auf Nachfrage dieser Redaktion: "Wir müssen jetzt die Ruhe bewahren, auch wenn es sich um Daniel Engelbrecht handelt. Bei jedem anderen wäre es in so einem Fall auch still geworden. Wir können noch nichts dazu sagen und müssen die Untersuchungen abwarten. Es wäre müßig, nun darüber zu diskutieren."