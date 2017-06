Stefano Celozzi (28) hat sich nach acht Monaten und 21 Tagen im Trikot des Zweitligisten VfL Bochum zurückgemeldet.

Als Stefano Celozzi nach dem Testspiel gegen Blau-Weiß Grümerbaum um 20:31 Uhr den kurzen Weg von der Kabine des B-Ligisten zum Mannschaftsbus zurücklegte, strahlte der Rechtsverteidiger über das ganze Gesicht. Die Blicke sagten mehr als 1.000 Worte.

Dabei ist für einen routinierten Fußball-Profi, der seine Ausbildung einst beim großen FC Bayern München genoss, ein Kantersieg gegen einen Kreisligisten nun wirklich kein Ereignis, um in Euphorie zu verfallen. Doch der Betrachter hatte den Eindruck, Cello schwebte nach dem Schlusspfiff auf Wolke sieben.

Die Erklärung ist denkbar einfach: Am 30. September 2016, also genau acht Monate und 21 Tage zuvor, hatte er letztmals beim Auswärtsspiel in Aue das VfL-Trikot getragen. Seitdem hatte ihn ein Muskelbündelriss und ein Muskelfaserriss zurückgeworfen. War Celozzi in der vorangegangenen Spielzeit noch eine feste Größe in der Startformation (33 Einsätze), so war die abgelaufene Spielzeit für ihn persönlich der Gang durch die Hölle. Immer wieder hieß es in der Rückrunde, dass das Comeback unmittelbar bevorsteht. Doch erst in den letzten zwei Wochen der abgelaufenen Spielzeit fühlte sich Celozzi stark genug, der Mannschaft zu helfen. Doch Trainer Gertjan Verbeek ging auf Nummer sicher und wollte nach so einer Leidenszeit nichts riskieren. Celozzi: „Da kann ich ihn natürlich auch verstehen.“

Der Außenverteidiger, der bis 2020 beim VfL unterschrieben hat, ist eigentlich kein Freund von großen Temperamentsausbrüchen. Als er ein paar Wochen vor seiner schweren Verletzung sein erstes Pflichtspieltor nach neunjährigem Anlauf als Profi erzielte, zum zwischenzeitlichen 1:0 in Karlsruher, da war die Freude nicht halb so groß, wie am Mittwochabend auf der Bezirkssportanlage Nord, denn genau 72 Sekunden nach seinem Comeback in Halbzeit zwei gelang ihm in der 47. Minute der Treffer zum 9:0. Celozzi: „Der erste Einsatz, das erste Tor. Das war unheimlich gut für den Kopf. Ich möchte so schnell wie möglich die alte Saison vergessen.“

Besuch bei Fitness-Guru Eder

Dafür gibt er Vollgas, hat sich auf den Trainingsstart intensiv vorbereitet. Celozzi verrät: „Ich hatte während des Urlaubs ein Laufprogramm, habe darüber hinaus im Bereich Stabilität und Kraft gearbeitet. Das war aktive Erholung.“ Neben zwei Tagen Ibiza und zwei Wochen Mallorca stand auch ein Besuch in Bayern bei Fitness-Guru Klaus Eder auf dem Programm. Celozzi: „Da habe ich auch noch einmal richtig gut gearbeitet und hatte danach auch ein sehr gutes Gefühl.“

Die mutigen Aussagen von Sportvorstand Christian Hochstätter und Coach Verbeek zum Trainingsstart teilt auch der Rechtsverteidiger: „Wir haben doch in der letzten Saison gesehen, was in der Liga möglich ist. Ich denke sogar, dass das in der kommenden Saison sogar noch ausgeglichener sein wird. Das ist eine große Chance, die wir wahrnehmen müssen. Das kann man so formulieren, denn es ist auch ein Anspruch an uns selbst. Wäre dies nicht unser Ziel, wären wir hier falsch.“ Aber Celozzi hat gerade erst am eigenen Körper erfahren, was es dazu bedarf: „So viele Verletzungen wie im letzten Jahr dürfen uns auf keinen Fall mehr passieren. Dann haben wir eine gute Chance, oben mitzumischen.2

Celozzi begeistert von den Neuzugängen

Dabei denkt er auch an den beiden bisher feststehenden Neuzugängen für die Offensive: „Als ich gehört habe, dass Lukas Hinterseer und Dimitrios Diamantakos zu uns kommen, war ich richtig begeistert. Ich kenne die beiden und bin fest davon überzeugt, dass sie uns helfen. Ich bin schon lange genug im Profifußball, um zu erkennen, welche Qualität wir dazubekommen haben. Dimi ist im Strafraum ein Schlitzohr und Lukas ein echter Knipser. Die helfen uns garantiert weiter.“

Und natürlich weiß Celozzi, dass Hochstätter gerade am vergangenen Wochenende noch einmal rund um die Uhr im Einsatz war, um die für diese Woche anvisierten weiteren zwei Neuzugänge schriftlich festzuzurren. Cello: „Ich glaube, so wie Christian vorgeht, werden auch die beiden Neuen sportlich und menschlich zu uns passen. Ich bin jedenfalls durchaus optimistisch und freue mich auf die kommende Spielzeit.“

Und dabei erkennt man in seinem Gesichtsausdruck Zuversicht und Optimismus. Ein Blick, der irgendwie an den vergangenen Mittwochabend erinnert.