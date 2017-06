Pünktlich zum Trainingsstart hat der FC Viktoria Köln den achten Neuzugang vorgestellt. Es ist ein offensiver Mittelfeldspieler, der aus der 3. Liga kommt.

"Wir haben Tobias Müller vom Halleschen FC verpflichtet", verrät Stephan Küsters, Sportlicher Leiter des FC Viktoria, gegenüber RevierSport.

Müller ist 24 Jahre alt und im offensiven Mittelfeld flexibel einsetzbar. In der vergangenen Drittliga-Saison absolvierte der ehemalige Dresdner 15 Spiele (kein Tor). Insgesamt kann er auf 48 Einsätze (zwei Treffer) in der 3. Liga verweisen. Zudem absolvierte Müller für Dynamo Dresden 27 Partien (5 Tore) in der 2. Bundesliga. "Obowohl er erst 24 Jahre alt ist, bringt Tobias viel Erfahrung mit. Jetzt haben wir mit ihm und auch Manuel Junglas zwei Leute, die auch Mike Wunderlich im Mittelfeld entlasten können", freut sich Küsters.

Nach Junglas, Leander Goralski, Hendrik Lohmar (beide Fortuna Düsseldorf II), Florian Sowade (RB Leipzig II), Sebastian Patzler (TuS Koblenz), Andre Wallenborn (Hallescher FC) und Tom Isecke (eigene U19) ist Müller der achte Neuzugang. "Wir sind schon sehr weit. Aber drei, vier Spieler werden noch dazukommen. Wir suchen noch einen Torwart, einen Stürmer für die Box und einen Mann für die Außen als Ersatz für Fatih Candan", berichtet Küsters. Candan verließ die Viktoria in Richtung TSV Steinbach.

Neben Candan haben auch Andrejs Ciganiks (FC Schalke 04 II), Tim Jerat, Michael Lejan, Markus Brzenska (alle Karriereende), Mehdi Reichert (TuS Erndtebrück), sowie Alexander Monath, Marco Fiore, Nico Pellatz, Marcel Gottschling und Edwin Schwarz (alle Ziel unbekannt) den Verein verlassen.