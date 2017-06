Hat der BVB bald einen neuen Nationalspieler?

Wenige Tage nach seinem 18. Geburtstag wurde Ngemba Michael Luyambula zur A-Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo eingeladen. Beim Qualifikationsspiel zur Afrika-Meisterschaft gegen den Nachbarstaat Republik Kongo kam er zwar noch nicht zum Einsatz und stand auch am Spieltag nicht im Kader, aber was nicht ist, kann ja noch werden.

Eine tolle Auszeichnung und Ansporn für Luyambula, der in der abgelaufenen Saison beim Deutschen A-Junioren-Meister keine große Rolle gespielt hat und an Stammkeeper und Endspielheld Eike Bansen sowie Will Pulisic nicht vorbei kam.

Man muss kein Prophet sein: Auch in der neuen Saison dürfte es schwer werden für ihn beim BVB. Denn er erhält Konkurrenz von Riesentalent Luca Unbehaun, der zur neuen Serie vorzeitig aus der U17 zur U19 hochgezogen wird.

Luyambula gehörte dem Jungjahrgang an und wäre in der kommenden Saison aber weiterhin für die U19 des BVB spielberechtigt. Will Pulisic, Cousin von BVB-Star Christian Pulisic, geht dagegen nach Informationen von transfermarkt.de nach einem Jahr beim BVB zum Hochschulteam der Duke University nach North Carolina in die Vereinigten Staaten zurück.

Die Zukunft von Bansen ist noch nicht abschließend geklärt. Er hat einen Anschlussvertrag beim BVB und könnte in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz kommen. Denkbar wäre für den U19-Nationalspieler aber vielleicht auch ein Leihgeschäft, um auf höherem Niveau Spielerfahrung zu sammeln.