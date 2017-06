Der U19-Bundesliga-Aufsteiger Arminia Klosterhardt hat seinen Kader für die anstehende Saison in der Junioren-Bundesliga komplettiert.

Für das Tor wechseln Marvin Gomoluch (Rot-Weiss Essen) und Erik Lenschmidt (Hombrucher SV) an den Hans-Wagner-Weg.

Vom FC Kray kommt Pascal Pisarek und vom VfL Bochum stößt Said Dahoud zur Mannschaft. Letzterer lässt durch seinen Nachnamen aufhorchen, ist er doch der Bruder des Neu-Dortmunders Mahmoud Dahoud. Aus den USA nach Klosterhardt kommt der gebürtige US-Amerikaner Shaya Hedayatian, der schon für den 1. FC Mönchengladbach am Ball, aber zuletzt in den Staaten aktiv war.

Zum Abschluss der Personalplanungen betont Trainer Robin Krüger: "Der intensive Teil der Kaderplanung ist damit beendet. Wir halten zwar weiter unsere Augen offen, weil wir ganz gezielt auf ein, zwei Positionen auch noch einen weiteren Spieler dazu nehmen würden, zwingend erforderlich ist aber kein weiterer Neuzugang mehr. Wir sind überzeugt, dass unsere Jungs alle noch enormes Potenzial haben und im Laufe der Saison einen großen Schritt machen können. Noch wichtiger ist, dass wir sehr viele Jungs mit einem Top-Charakter haben, die bereit sind, die große Herausforderung Bundesliga mit Arminia anzunehmen."