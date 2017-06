Die 1:6-Niederlage gegen den MSV Duisburg war der erste Auftritt einer Duisburger Stadtauswahl seit über 33 Jahren. Trainer Dietmar Schacht zeigte sich nach der Partie zufrieden.

"Der MSV gegen den Rest der Stadt" - das war das Motto der Partie der Zebras gegen das per Abstimmung gewählte Duisburger Auswahlteam. Zuvor konnten die Leser der NRZ und WAZ abstimmen, welche Spieler das Duell mit dem Zweitligisten aufnehmen sollen.

Und bei ihrer Wahl hatten die Teilnehmer der Abstimmung offenbar ein gutes Gespür. Denn obwohl es gegen die Zebras am Ende eine 1:6-Niederlage setzte, zeigte die Mannschaft des ebenfalls von den Lesern berufenen Trainergespanns um Frank Krüll (TUS Mündelheim) und Dietmar Schacht (Sportfreunde Hamborn 07) eine gute Leistung: "Die Jungs haben gegen den MSV ein tolles Spiel gezeigt. Der kämpferische und läuferische Einsatz war beachtlich", erklärte "Didi" Schacht nach der Partie.

51-Tore-Mann Koncic trifft auch gegen den MSV

Während der 54-Jährige mit der Leistung seiner Mannschaft also mehr als zufrieden war, sprach er dem einzigen Torschützen der Auswahl sogar ein Sonderlob aus: "Benjamin Koncic ist dazu prädestiniert, Tore zu schießen. Er hat den Spielzug super abgeschlossen." Ein Blick auf die vergangene Saison gibt Schacht recht: Für seinen Verein, den Duisburger Bezirksligisten DJK Vierlinden, hat der 31-jährige Koncic in der vergangenen Saison satte 51 Mal eingenetzt und belegte damit Platz eins in der Torschützenliste belegt.

Dass am Ende sogar ein Treffer für die Stadtauswahl heraussprang, ist nicht nur in Anbetracht des großen Gegners, sondern auch mit Blick auf die kaum vorhandene Vorbereitungszeit ein echter Erfolg: "Wir konnten im Vorfeld keine einzige Trainingseinheit gemeinsam absolvieren. Manche Spieler waren im Urlaub, dazu hatten wir keinen geeigneten Trainingsplatz. Wir sind erst vor dem Spiel zusammengekommen und haben die Aufstellung erarbeitet", sagt Schacht und fügt an: "Aber wir haben dem MSV das Leben heute schwer gemacht."