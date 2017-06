MSV-Sportdirektor Ivo Grlic blickt auf die erfolgreiche Aufstiegssaison zurück und freut sich auf die 2. Bundesliga.

Auf der sehr familiären Saisoneröffnung stellte sich Ivo Grlic den Fragen dieser Redaktion. Er sprach über den Familientag, die Neuzugänge und richtet an all jene eine Kampfansage, die den MSV für nicht stark genug für die 2. Bundesliga halten.

Herr Grlic, welche Gefühle haben Sie rückblickend, wenn Sie an die vergangene Saison und das Double denken?

Wenn du als Tabellenerster aufsteigst und den Niederrhein‐Pokal gewinnst, darfst du sicher auch ein Stückchen stolz sein. Vor allem, weil das Team auch in den schweren Phasen immer wieder Mentalität und Charakter gezeigt hat und gemeinsam ‐ das liegt mir am Herzen zu betonen ‐ mit der Unterstützung unserer Fans diese Momente bewältigt hat. Denn die Liga war bei weitem nicht so einfach, wie es vielleicht anhand unserer langen Tabellenführung für den einen oder anderen von der Tribüne ausgesehen hat.

Wie empfanden Sie den Familientag und die ersten Tage nach der Sommerpause?

Ich empfand den Tag als sehr schön. Dass so viele Anhänger gekommen sind, freut uns und gibt uns auch gleich wieder neuen Antrieb. So ein Familientag ist etwas Besonderes: an solchen Tagen sind

die Spieler zum Anfassen da, man kann mit ihnen reden, Autogramme bekommen und Fotos machen ‐ wobei ich behaupte: wir haben beim MSV immer ein Team zum Anfassen. Auch so eine Aktion wie das Kinder‐Training ist eine schöne Sache. Ich denke, die Besucher hatten ihren Spaß ‐ und unsere Jungs waren von diesem Tag genau so begeistert.

Wie zufrieden sind Sie mit der Früh‐Form Ihrer Profis und was erwarten Sie in den nächsten Wochen?

Natürlich erwarte ich von unseren Profis, dass sie fit aus dem Urlaub kommen, sie sind schließlich Berufssportler. Ich kenne das ja nur zu gut noch aus meiner Zeit als Spieler, dass du dich mit deinem Sommer‐Trainingsplan eigenverantwortlich vorbereiten musst. Und wie nicht anders erwartet: Das Team ist gut zurück gekommen. Aber wir haben natürlich jetzt auch noch sechs Wochen Vorbereitung vor uns, um noch einiges zu trainieren und an System und Taktik zu feilen.

Welchen Eindruck machen die Neuzugänge auf Sie und wann kommt der neue Stürmer?

Einen sehr guten. Alle Jungs waren absolute Wunschspieler von uns, auch die aus unserer eigenen U19. Wir haben natürlich darauf geachtet, dass alle auch menschlich zu uns passen, alle haben einen guten Charakter und eine professionelle Mentalität. Zum Thema Stürmer: Es laufen weiter Gespräche, aber es wird wahrscheinlich noch etwas dauern, bis wir den Spieler vorstellen werden. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich erst dann etwas sage oder kommentiere, wenn die Tinte trocken ist.

Was sagen Sie denjenigen, die den MSV "zu gut für die Dritte aber zu schlecht für die Zweite Liga" einschätzen?

Es liegt an der Mannschaft, diese Aussagen zu widerlegen und zu zeigen, dass jeder Einzelne und wir als Team die Qualität haben, in der zweiten Liga zu bestehen. Was man jedoch nie vergessen darf, ist, dass die meisten Vereine aus der 2. Liga in ihrem Etat drei Millionen Euro oder noch sehr viel mehr zur Verfügung haben als wir. Ich bin jedoch guter Dinge, dass wir aus unseren Möglichkeiten das Beste machen werden. Wir freuen uns auf die Saison und die Herausforderung! Nicht umsonst sagen wir: Brust raus für Duisburg.