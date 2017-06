Die Alemannia hat im ersten Testspiel der Vorbereitung auf die Saison 2017/2018 einen knappen Erfolg eingefahren.

Bei der DJK Arminina Eilendorf setzten sich die Schwarz-Gelben am Freitagabend mit 1:0 (1:0) durch. Vor 700 Zuschauern im Mark-Rheinhardt-Stadion gelang Ryo Suzuki das Tor des Tages.

Fuat Kilic präsentierte den zahlreich erschienenen Anhängern gleich im ersten Freundschaftsspiel alle 13 Neuzugänge. Nach 15-minütiger Anlaufzeit fackelte Meik Kühnel aus 18 Metern den ersten Warnschuss ab, der das Gehäuse knapp verfehlte (16.). Präziser machte es wenig später Suzuki. Eine Rechtsflanke von Nils Winter konnte nicht aus der Gefahrenzone befördert werden und der Japaner vollendete aus fünf Metern in den linken Winkel – 1:0 (20.). Kurz vor dem Seitenwechsel scheiterte Junior Torunarigha mit einem wuchtigen Schuss am Eilendorfer Keeper.

Zur Pause wechselten die Alemannen komplett durch. Hammel konnte sich mit einer feinen Einzelaktion durch den Strafraum tanken. Sein Heber wurde aber noch von der Linie gekratzt (58.). Die Schwarz-Gelben entwickelten nun mehr Zug zum Tor. Nach einem langen Ball von Tobias Lippold tauchte Ilias Azaouaghi frei vor dem Tor auf und traf nur den rechten Innenpfosten (78.). In der Schlussminute landete ein Schuss von Hammel nur am Außennetz. So blieb es letztendlich beim knappen, aber zu keinem Zeitpunkt ernsthaft gefährdeten 1:0-Erfolg.

„Nach den ersten sechs Trainingseinheiten diente dieser Test als erste Orientierung. Vor der Pause war ich mit dem Auftritt nicht zufrieden, da wir zu verhalten angelaufen sind und den Gegner nicht unter Druck setzen konnten. In der zweiten Halbzeit haben wir das wesentlich besser gemacht und auch viele Chancen herausgespielt“, bilanzierte Fuat Kilic die ersten 90 Testspielminuten seiner neuformierten Mannschaft.