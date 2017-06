Am Samstag veranstaltete der Zweitliga-Aufsteiger MSV Duisburg seinen Familientag.

Pünktlich um zehn Uhr war es dann soweit: Der MSV öffnete seine Pforten am Trainingsgelände Westender Straße für den großen Familientag der Saison 17/18. Letztes Jahr fiel dieser wegen Regengüssen ins Wasser. Dieses Jahr jedoch blieb es trocken und das Event war ein großer Erfolg.

2500 Zebra-Fans erschienen, um ihre Double-Helden der letzten Saison zu empfangen. "Willkommen in der 2.Liga," begrüßte Geschäftsführer Peter Mohnhaupt die Anwesenden. Neben Hüpfburgen, Getränke- und Essensständen, sowie Souvenirwagen führte Knut Martini durch ein unterhaltsames Rahmenprogramm mit allen wichtigen Gesprächspartnern.

Natürlich auch dabei: MSV-Trainer Ilia Gruev. Der Deutsch-Bulgare freute sich über die vielen Fans, hatte aber auch eine Bitte: "Super, dass ihr alle gekommen seid. Ich wünsche uns allen nur das Beste für die Zukunft, aber vergesst niemals, was wir letztes Jahr erreicht haben." Diese Aussage zeigt, wie wichtig dem Verein der Zusammenhalt mit den Fans ist. Auch Geschäftsführer Mohnhaupt ist das Verhältnis von Verein und Anhängern enorm wichtig: "Der Tag heute ist sehr wichtig für alle beim MSV. Wir freuen uns über die wachsende Mitgliederzahl und hoffen, dass es so weiter geht."

Auch Sportlich wurde den Besuchern so einiges geboten. Mit 15 Minuten Verzögerung kam die Mannschaft, angeführt vom Trainerstab, auf den Rasen. Es folgte eine lockere eineinhalbstündige Trainingseinheit, die deutlich entspannter als der Auftakt am Donnerstag ablief. Die Spieler hatten sichtlich Spaß und beim Warmlaufen wurden Sie bei jeder Runde mit dem Applaus der Fans begleitet. Im Anschluss durften ausgewählte Kinder noch gut 40 Minuten mit den Profis an verschiedenen Stationen, wie Dribbel-Parcour, Torschuss oder Passübung kicken.

Neuvorstellungen und eine Nachricht an Fortuna Düsseldorf

Mit von der Partie waren auch die Neuzugänge Gerrit Nauber, Daniel Davari, Cauly Oliveira Souza, Lukas Fröde und die Youngster Lukas Daschner und Marius Krüger. Für den erfahrenen Davari, der bereits viele solcher Tage erlebte und schon in der ersten sowie zweiten Liga spielte, war der Familientag trotzdem etwas Besonderes: "Es war ein sehr schöner Tag. Besonders interessant ist es, wenn man mit den Kindern trainiert und sieht wie talentiert diese sind." Sportlich will Davari mit seiner Erfahrung helfen und diese im Torwart-Dreikampf mit Mark Flekken und Daniel Zeaiter als Vorteil einsetzen: "Es hilft schon, wenn man wie ich einiges erlebt hat. Auf der Torwartposition kann leider immer nur einer spielen aber ich nehme den Kampf an," sagt Davari.

Und auch eine Überraschung gab es: Nach der Plakat-Aktion von Fortuna Düsseldorf präsentierte der MSV seine ganz eigene Version von humorvoller Stichelei gegen den Rivalen: "Rot-Weiss kennen wir hier nur auf Pommes," war auf dem Plakat zu lesen, dass auf einem Transporter eine Ehrenrunde um den Trainingsplatz drehte. Geschäftsführer Peter Mohnhaupt unterstrich den Konter am zukünftigen Zweitliga-Konkurrenten mit den Worten. "Das Schönste an Düsseldorf ist das Ortsausfahrtsschild."