Im Defensivbereich muss Schalke 04 noch aufrüsten. Der 23-jährige Pablo Insua ist ein Kandidat. Für 3,5 Millionen Euro soll er zu haben sein.

Auf der Jahreshauptversammlung, die am Sonntag um 13.04 Uhr in der Veltins-Arena beginnt, will der FC Schalke 04 positive Nachrichten verkünden. Marketing-Chef Alexander Jobst wird den Mitgliedern den Wechsel vom bisherigen Ausrüster Adidas zum britischen Unternehmen Umbro erläutern. Der neue Deal soll den Schalkern ab 2018 rund sechs Millionen Euro pro Jahr einbringen.

Auch Sportvorstand Christian Heidel wird den Mitgliedern zur Wahl des neuen Trainers Domenico Tedesco und geplanten Neuzugängen einiges erläutern. Drei bis vier Neuzugänge sind geplant. Einige Kandidaten, mit denen Heidel schon weit war, passten Tedesco nicht ins Konzept.

Vor allem im Defensivbereich muss Schalke aufrüsten. Gehandelt wird aktuell der spanische Innenverteidiger Pablo Insua (23). Der ehemalige U-20-Nationalspieler war in der vergangenen Saison von Deportivo La Coruna an CD Léganes ausgeliehen und absolvierte 29 Spiele. In La Coruna steht Insua noch bis 2020 unter Vertrag, soll aber für rund 3,5 Millionen Euro Ablösesumme zu haben sein. Insua gilt noch nicht als Kracher, aber durchaus als Profi, der entwicklungsfähig ist und neben Landsmann Coke sogar richtig aufblühen könnte.

Neu-Trainer Domenico Tedesco bemüht sich zusammen mit Christian Heidel nicht nur um neue Spieler, sondern auch um neue Assistenten. Nachdem Robin Lenk (Aue) nicht zu bekommen war und der ehemalige Weggefährte Andreas Hinkel aus familiären Gründen nicht aus Stuttgart wegziehen will, gilt jetzt Routinier Peter Hermann als Kandidat für den Posten des Zuarbeiters. Der 65-jährige hat als Co-Trainer von Fortuna Düsseldorf noch Vertrag bis Juni 2018.