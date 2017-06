Der Regionalliga-Aufsteiger KFC Uerdingen und sein Oberliga-Torjäger Danny Rankl (28) gehen ab sofort getrennte Wege.

"Aufgrund der zunehmenden beruflichen Belastung ist es Danny in Zukunft leider nicht mehr möglich, am regelmäßigen Trainings- und Spielbetrieb teilzunehmen. Daher wurde beidseitig beschlossen, den laufenden Vertrag aufzulösen", heißt es in einer Pressemitteilung der Krefelder.

Rankl erzielte in der vergangenen Aufstiegssaison des KFC 20 Treffer und war der interne Torschützenkönig der Uerdinger. Im Januar 2016 kam der 28-jährige gebürtige Emmericher vom TV Jahn Hiesfeld an die Grotenburg. Insgesamt bestritt Rankl in seiner Karriere 140 Oberliga-Partien und erzielte 91 Tore.