Verteidiger André Witt hat seinen Vertrag in Ahlen um ein weiteres Jahr verlängert.

Der 28-Jährige kam vor einem Jahr von Schwarz-Weiß Essen an die Werse und bestritt in der zurückliegenden Spielzeit 20 Regionalligaspiele für RWA, die meisten davon über 90 Minuten. „Die Verhandlungen mit André waren sehr angenehm. Er wollte gerne bei uns bleiben und wir haben weiterhin mit ihm geplant. Dementsprechend waren wir uns schnell einig und freuen uns, dass uns André mit seiner Erfahrung erhalten bleibt“, so der Sportliche Leiter Joachim Krug.