Am Donnerstag begann beim MSV wieder das Training. Der Start war durchaus vielversprechend.

Gut fünf Wochen nach dem großen Triumph im Kölner Südstadion gegen Fortuna Köln und fast vier Wochen nach dem 2:0-Sieg gegen RWE im Niederrhein-Pokal Finale war für die Double-Helden des MSV am Donnerstag wieder Arbeit angesagt. Ein Tag nach dem offiziellen Sommeranfang schwitzten die Jungs von Ilia Gruev eine Stunde und 40 Minuten bei 32 Grad für die "schwierige, aber auch schöne Aufgabe 2. Bundesliga", wie es MSV-Geschäftsführer Peter Mohnhaupt am Dienstag bei der Vorstellung des Leitspruchs für die nächste Saison beschrieb.

"Brust raus für Duisburg" heißt der Slogan, der den MSV schon zum Aufstieg getragen hat. Mit breiter Brust liefen die 26 Akteure und auch der Trainerstab um Ilia Gruev zur ersten Einheit auf den Rasen am Trainingsgelände Westender Straße, posierten für Fotos und feixten untereinander. Nachdem man jedoch den Rasen betreten hatte, legte das ganze Team die gewohnte Seriosität aus der Aufstiegssaison an den Tag.

Exakte Anweisungen und Strategie-Varianten beim Trainingsspiel

Nach einem lockeren Aufwärmen ging es dann direkt richtig los. Sofort war zu erkennen, wie ernst der Trainer und die Spieler die Mission 2. Liga nehmen. Der Bulgare gab punktgenaue Anweisungen, griff ab und zu ein oder lobte gute Aktionen. Seine Jungs hauten sich voll rein. Im Trainingsspiel ließ Gruev dann eine Mannschaft mit einem 4-2-3-1-System agieren, die andere mit einem 4-4-2. "Wir wollen sehr früh, sehr variabel sein", meinte Gruev. Am Ende siegte das Team mit zwei Stürmern. "Vielleicht sollten wir dann immer mit zwei Stürmern spielen", scherzte der 47-Jährige über das erste interne Ergebnis der Saison 17/18.

Am Samstag gibt es zunächst die offizielle Saisoneröffnung samt Trainingseinheit und Familientag ab 10 Uhr. Am nächsten Tag unterzieht sich das Team dem ersten Härtetest gegen eine Stadtauswahl auf dem Trainingsgelände Westender Straße (16 Uhr). Gruev verspricht sich vom kommenden Wochenende und den nächsten Wochen einiges: "Das wird ein hartes Programm. Die Jungs müssen sich nicht quälen, aber schon an ihr Limit gehen."