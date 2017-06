Regionalligst Rot-Weiss Essen hat einen Ersatz für Gino Windmüller gefunden. Robin Urban (23) besetzt die vakante Stelle in der Innenverteidigung.

Der Abwehrspieler wechselt vom Zweitliga-Aufsteiger SSV Jahn Regensburg an die Hafenstraße. In Essen hat er einen Vertrag bis Sommer 2019 unterschrieben. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt.

"Robin verteidigt aggressiv und intelligent, verfügt zudem über ein hohes Tempo und bringt durch sein gutes Passspiel auch im Spielaufbau eine Komponente mit, die uns auf dieser Position wichtig ist. Er ist nach zwei schwierigen Jahren, in denen er häufig verletzt war, topfit und möchte wieder voll angreifen. Neben seinen Fähigkeiten besitzt er auch die Mentalität, uns als Mannschaft weiterzubringen", beschreibt Jürgen Lucas, Direktor Sport Senioren bei RWE, seinen Neuzugang.

In der U19 des Wuppertaler SV wurde Urban von Fortuna Düsseldorf entdeckt. Dort absolvierte er sein letztes Juniorenjahr und rückte anschließend in die U23 der Fortuna auf, wo er sich schnell zum Leistungsträger entwickelte und die Auswahl zudem mehrfach als Kapitän auf das Feld führte. Mit seinen starken Auftritten in der Regionalliga West spielte sich der schnelle Verteidiger im Laufe der Saison 2014/2015 sogar in den Profikader und feierte schließlich gegen den SV Sandhausen sein Debüt in der 2. Bundesliga. Über den Halleschen FC gelangte der gebürtige Herdecker per Leihe zu Jahn Regensburg. Dort kam er in der vergangenen Saison auf sechs Einsätze in der 3. Liga.

In Essen wird Urban Gino Windmüller ersetzen. Der Innenverteidiger hat nach zwei Jahren keinen neuen Vertrag mehr erhalten.