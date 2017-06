Die Dauerkartenpreise werden für die kommende Saison bei neun Erstligisten erhöht - auch beim BVB. Die größte Steigerung gibt es aber in Berlin.

In der kommenden Saison müssen viele Fans in der Fußball-Bundesliga für ihre Dauerkarten tiefer in die Tasche greifen. Laut einer Umfrage des Fußballportals Sportbuzzer erhöhen neun Erstligisten ihre Preise für die Abonnementtickets. Darunter sind auch der Hamburger SV, dessen Anhänger am stärksten zur Kasse gebeten werden, und Hertha BSC mit der größten Steigerung unter den etablierten Vereinen. Auch beim BVB steigen die Preise.

In Dortmund müssen die schwarz-gelben Anhänger für eine Stehplatz-Dauerkarte 211,50 Euro bezahlen, in der letzten Spielzeit waren es noch 207 Euro. Eine Steigerung von etwa 2,2 Prozent. Der Höchstpreis beträgt 733 Euro, im letzten Jahr waren es 717 Euro. Beim Konkurrenten FC Schalke werden die Preise nicht erhöht. In der vergangenen Saison verkaufte der BVB die meisten Dauerkarten der ersten Liga: 55.000. Der S04 verkaufte 43.935 Stück.

Bundesliga-Dino HSV lässt sich seine Erstliga-Tradition bei der teuersten und auch der günstigsten Dauerkarte (806,70/224 Euro) bezahlen. Die größte Steigerung bei den etablierten Klubs mit fast 20 Prozent müssen die Fans von Hertha verkraften (692 Euro). Nur die Aufsteiger Hannover 96 und VfB Stuttgart übertrumpfen die Ticketpreiserhöhung mit der Anpassung an das Bundesliganiveau von 26,4 bzw. 22 Prozent.

Beim FC Bayern kostet die Dauerkarte 750 Euro

Beim VfL Wolfsburg kommen die Fans am günstigsten weg. Für ein Saisonticket in kleiner Preiskategorie wie auch für das teuerste zahlen die Fans gleichbleibend zur vergangenen Saison 130 bzw. 400 Euro. Nicht günstig, aber unverändert bleibt auch der Preis der teuersten Dauerkarte bei Rekordmeister Bayern München mit 750 Euro.