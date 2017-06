Anstatt sich einen ausführlichen Sommerurlaub zu gönnen, hat sich VfL Bochums Talent Vitaly Janelt zu einer Meniskus-Operation entschlossen.

Vier Wochen lang konnten sich die VfL-Profis in ihrem Urlaub erholen. Die Reiseziele gingen von Ibiza bis Mexiko. Auch Vitaly Janelt hatte sich unmittelbar nach dem letzten Spiel für sechs Tage in die Sonne nach Dubai begeben, wohlwissend, dass vor ihm kein längerer Urlaub in Frage kommt.

Nachdem die erste Kernspintomographie einen Meniskus-Schaden am rechten Knie vermuten ließ, bestätigte sich dieser bei der zweiten Untersuchung am 6. Juni. Bochums Winterneuzugang handelte nach Absprache mit Dr. Alexander Rosenthal von der Bochumer Viktoriaklinik sofort und ließ sich bereits zwei Tage später operieren. Janelt: „Ich wollte keinen Tag verlieren.“

Immerhin läuft die Reha bereits so erfolgreich, dass er am Dienstag bereits auf dem Ergometer saß. Doch damit nicht genug. Schon in der kommenden Woche wird der Mittelfeldspieler, der in der Rückrunde auf Anhieb den Durchbruch zum Stammspieler schaffte, wieder draußen trainieren: „Ich will endlich wieder auf den Rasen. Der Heilungsverlauf ist optimal. Vielleicht bin ich schon in drei Wochen wieder dabei.“