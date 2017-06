Rot-Weiss Essen hat am Mittwoch den vierten externen Neuzugang unter Dach und Fach gebracht. Die Verstärkung kommt aus der U19-Bundesliga.

Es handelt sich um Cedric Harenbrock. Der 19-Jährige, der im offensiven Mittelfeld variabel einsetzbar ist, durchlief seit 2008 diverse Jugendmannschaften von Bayer Leverkusen und bestritt in der vergangenen Saison 27 Pflichtspiele (sechs Tore) für die U19 von Bayer. An Harenbrock soll unter anderem Drittligist Fortuna Köln Interesse gezeigt haben. Harenbrock erhält an der Hafenstraße einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018.

"Cedric ist ein gut ausgebildeter Spieler, der im offensiven Mittelfeld jede Position spielen kann. Er bringt ein gutes Spielverständnis mit und schafft es durch seine Auffassungsgabe immer wieder, gefährliche Räume zu kreieren oder selbst in diese Räume vorzustoßen. Sein erstes Jahr im Seniorenfußball wird für ihn sicher eine Umstellung. Allerdings verfügt er über Qualitäten, mit denen er trotz seines jungen Alters bereits wichtig für uns werden kann", erklärt Essens Direktor Sport Senioren Jürgen Lucas die Verpflichtung.

Harenbrock selbst ist voller Vorfreude auf Rot-Weiss Essen: "Ich möchte hier an der Hafenstraße den nächsten Schritt meiner Karriere machen und mich weiterentwickeln. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich den Eindruck gewonnen, dass die Hafenstraße dafür der richtige Ort ist."

Zuvor hatten die Essener bereits Kai Pröger (BFC Dynamo), Marcel Lenz (MSV Duisburg II) und Daniel Engelbrecht (TSV Steinbach) unter Vertrag genommen. Zudem werden die U19_Eigengewächse Ismail Remmo, Boris Tomiak und Simo Skuppin in der neuen Saison dem Kader von Rot-Weiss Essen angehören.