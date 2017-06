Gençlerbirliği Resse blickt auf die erfolgreichste Saison in der 27-jährigen Vereinsgeschichte zurück.

Die erste Mannschaft schaffte mit dem Aufstieg in die Bezirksliga erstmals den Sprung in den überkreislichen Fußball, und auch die zweite Mannschaft hatte Grund zum Jubeln. Zwei Jahre nach dem Aufstieg aus der Kreisliga C marschierte sie als Meister der Staffel 2 der Kreisliga B weiter durch ins Kreis-Oberhaus.

„Dass auch die Zweite aufsteigen würde, war nicht zu erwarten“, sagt Birol Cakar, der Geschäftsführer des Klubs. Nach einem packenden Zweikampf mit dem BV Horst-Süd hatte Gençlerbirliği II am Ende die Nase vorn. Nach dem 3:1-Heimsieg gegen Hessler 06 II am vorletzten Spieltag war der Titelgewinn bereits unter Dach und Fach. Letztlich störte auch daher das 2:3 in Horst-Süd, die einzige Niederlage in der Rückrunde, zum Saisonausklang nicht mehr.

Ein einstelliger Tabellenplatz soll her

Trotz der erfolgreichen Monate kam es während der Winterpause zu einem Trainerwechsel bei Gençlerbirliği II, allerdings nicht aus sportlichen, sondern aus privaten Gründen. Senil Benil zog nach Hückelhoven. Für ihn übernahm Volkan Geldi als Spielertrainer. Auch er machte seine Sache ausgesprochen gut, wie zwölf Siege am Stück auch zahlenmäßig unterstreichen.

„Die Stärken der Mannschaft liegen in ihrer Geschlossenheit“, erwähnt Birol Cakar. Diese Geschlossenheit wird auch nach einem Blick auf die Torschützenliste der Staffel 2 deutlich. Auf den ersten fünf Plätzen sucht man Resser Spieler vergeblich. Dort waren mehrere Akteure, hauptsächlich Emre Bicak, Volkan Geldi und Bünyamin Ayvaz, für das Einnetzen zuständig.

„Die Spieler sind eine Freundesgruppe“, führt Birol Cakar weiter aus. „Die meisten von ihnen kommen aus Hassel und unternehmen auch in ihrer Freizeit etwas gemeinsam. Sie gehen in Diskotheken und auch in die Moschee. Der Zusammenhalt hat sie stark gemacht.“

Die Mannschaft bleibt nach dem Aufstieg wohl zusammen, nur Süleyman Baysal hat seinen Abschied angekündigt. Die Resser gehen zuversichtlich in die Kreisliga- A-Saison. „Spielertrainer Volkan Geldi hat als Neuling das Ziel, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. sagt Birol Cakar, der den Wunsch geäußert hat, der Staffel 1 zugeordnet zu werden. „Wir wollen uns auch in der neuen Spielklasse ordentlich verkaufen und keine hohen Niederlagen kassieren.“