Der MSV Duisburg geht die kommende Saison in der 2. Bundesliga mit großer Motivation an. Das soll auch der neue Leitspruch des Vereins ausdrücken.

"Brust raus für Duisburg" heißt das Motto, dass der Aufsteiger am Dienstag präsentiert hat. "Wir wissen, dass es ein hartes und schwieriges Jahr wird. Wir wissen aber auch um unsere Stärken und genau auf diese möchten wir uns in der kommenden Saison fokussieren, um mit breiter Brust und der positiven Energie in die neue Spielzeit zu starten", erklärt Geschäftsführer Peter Mohnhaupt, wie es zum neuen Leitspruch kam.

Im Spiel gegen eine Duisburger Stadtauswahl am kommenden Sonntag wird die Mannschaft mit dem Slogan "Brust raus für Duisburg" auf den Trikots auflaufen. Mohnhaupt verrät: "Wir werden definitiv am Sonntag noch in unseren Uhlsport-Trikots spielen, da der Vertrag mit unserem neuen Ausrüster Capelli erst am 1. Juli greift. In den kommenden Wochen werden wir dann den neuen Hauptsponsor vorstellen. Auch der Ärmel wird in der kommenden Spielzeit vermarktet und der neue Partner ebenfalls mit dem Hauptsponsor vorgestellt."

Die MSV-Frauen bekommen ebenfalls einen eigenen Saisonspruch. Die Mannschaft von Christian Franz-Pohlmann tritt unter dem Motto "1902% für Duisburg" in der Frauen-Bundesliga an.