Die TSG 1899 Hoffenheim verstärkt sich für die kommende Saison, in der die Mannschaft aus dem Kraichgau erstmals in einem europäischen Wettbewerb vertreten sein wird.

Der Bundesliga-Vierte der abgelaufenen Saison verpflichtet den norwegischen Nationalspieler Havard Nordtveit und stattet ihn mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2022 aus. Nordtveit, der am Mittwoch seinen 27. Geburtstag feiert, spielte in der vergangenen Saison in der englischen Premier League für West Ham United. Zuvor war der Defensivspieler für Borussia Mönchengladbach am Ball und machte insgesamt 152 Bundesliga-Spiele für die Fohlenelf.

TSG-Trainer Julian Nagelsmann glaubt, "dass wir in Havard einen Spieler gefunden haben, der unserem Spiel zusätzliche Optionen verleiht. Er bringt ideale Voraussetzungen für die Rolle eines Innenverteidigers sowohl in einer Dreier- als auch in einer Vierer-Kette mit und kann darüber hinaus auch im defensiven Mittelfeld mit hoher Qualität spielen."

Nordtveit selbst erklärt: "Durch meine Jahre in Mönchengladbach kenne ich die Bundesliga natürlich bestens und bin sicher, die Akzente setzen zu können, die man sich bei der TSG von mir erwartet."