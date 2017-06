Dem Gerücht folgte die bittere Wahrheit: Am Montag hat der Vorstand der Sportfreunde Siegen den Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens gestellt.

Am Sonntagabend mochte Gerhard Bettermann, der stellvertretende Vorsitzende der Siegener Sportfreunde, die Anfrage der Westfalenpost bezüglich kursierender Gerüchte um die Insolvenz des Vereins nicht bestätigen. Am späten Montagnachmittag erreichte die Sportredaktion eine Presseerklärung mit folgendem Wortlaut:

„Die Sportfreunde Siegen haben am Montag, den 19. Juni 2017, einen Antrag auf Insolvenz beim Amtsgericht Siegen gestellt. „Dieser Schritt war für uns alle sehr bitter und wurde zuvor den Mitgliedern der Vereinsgremien sowie den Förderern und Sponsoren mitgeteilt. Letztlich habe das äußerst intensive Werben um Unterstützung der ausweislich guten Jugendarbeit und gleichzeitiger Positionierung der ersten Mannschaft oberhalb der Oberliga, nicht in dem erforderlichen Maße gefruchtet! Mit dem Insolvenzverwalter wird darüber zu sprechen sein, wie die Zukunft des Traditionsvereins und seiner erfolgreichen Jugendarbeit gestaltet werden kann. Wir müssen um Verständnis dafür bitten, dass angesichts des jetzt laufenden Verfahrens weitere Fragen zur Zeit nicht beantwortet werden können und der Vorstand zunächst das Gespräch mit dem nun einzusetzenden Insolvenzverwalter suchen wird.“

Warum am Sonntagabend diese schon zu diesem Zeitpunkt feststehende Sachlage nicht bestätigt werden konnte, wird das Geheimnis der Verantwortlichen bleiben. Klar nämlich ist, dass bereits im Vorfeld Gespräche mit dem Westfälischen Fußball- und Leichtathletik-Verband (FLVW) über die Bühne gegangen sind, um sich ein Bild vom möglichen künftigen Szenario einer Liga-Zugehörigkeit zu verschaffen. Auch Sponsoren sollen bereits unterrichtet worden sein. Spieler und sportlich Verantwortliche hingegen sollen erst am Montag von der Pleite erfahren haben. Zumindest die Gehaltsempfänger werden eine „Krawatte“ haben, stehen doch die Gehälter für Mai noch aus.

Auch Jugend wäre betroffen

Pleite – eigentlich ist es das richtige Wort. Und – um es klar anzusprechen – es handelt sich nicht etwa um die Insolvenz der GmbH, sondern um die des Gesamtvereins. Denn die Spielbetriebs-GmbH liegt bekanntlich seit mehr als zwei Jahren auf Eis. Gesamtverein – das bedeutet jede Abteilung ist betroffen, somit auch die Jugend.

Zwangsabstieg ist zu befürchten

- Bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder Ablehnung durch das zuständige Amtsgericht „mangels Masse“ greift Paragraf 6 der DFB-Spielordnung. - Bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder Ablehnung durch das zuständige Amtsgericht „mangels Masse“ greift Paragraf 6 der DFB-Spielordnung. - Eine Konsequenz daraus ist der Abstieg der am höchsten spielenden Mannschaft des Vereins. Sie wird automatisch an das Ende der entsprechenden Liga-Tabelle gesetzt und gilt als Absteiger. - Sollten die Sportfreunde Siegen zum Zeitpunkt der Antragstellung noch als Regionalligist geführt werden, würde dies den automatischen Abstieg in die Oberliga bedeuten, der auf sportlichem Weg sowieso manifestiert ist. - Werden die Sportfreunde aber bereits der Oberliga Westfalen zugeordnet, hätte dies den letzten Platz und automatisch den Abstieg in die nächsttiefere Klasse, die Westfalenliga, zur Folge. - In beiden Fällen gilt: Die Saison 2017/2018 findet für die erste Mannschaft nicht statt.



Wie die Geschichte weiter geht, wird vom Insolvenzverwalter abhängen, der – wie bei der „Erstauflage“ im Jahr 2007 – Dr. Christoph Niering aus Köln heißen wird. Die Möglichkeiten sind breit gefächert. Geht es sportlich irgendwie weiter? Können sich die Gläubiger mit den aus der Insolvenzmasse auszuschüttenden Beträgen anfreunden? Gibt es überhaupt eine Zukunft für den Verein Sportfreunde Siegen?

Nach den Erfahrungen, die alle Beteiligten in den vergangenen zwei Jahren gemacht haben, dürfte so langsam der Glaube an einen Fortbestand geschwunden sein. Denn potenzielle Geldgeber scheuen das Risiko, einem „gebranntem Kind“ Unterstützung zukommen zu lassen.

Das jetzt 118. Jahr des Vereinsbestehens könnte das letzte sein.