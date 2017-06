Die ersten Mannschaften, wie zum Beispiel der KFC Uerdingen oder Wuppertaler SV, sind am Dienstag in die Vorbereitung auf die Regionalliga-West-Saison 2017/18 gestartet.

Viele Fans warten gespannt auf die Veröffentlichung des Spielplans. Noch rund zwei Wochen müssen sich Verantwortliche, Spieler und Fans der Regionalliga-West-Teilnehmer gedulden. "Am 29. Juni wird der Spielplan der 1. und 2. Bundesliga veröffentlicht. Dann folgt die 3. Liga und dann sind wir dran. Ich gehe davon aus, dass der Regionalliga-West-Spielplan in der ersten Juli-Woche kommen wird", erklärt Staffelleiter Reinhold Spohn auf Nachfrage dieser Redaktion.

So viel vorweg: Die neue Spielzeit wird, wie in den Jahren zuvor, mit einem Eröffnungsspiel eingeläutet. In der abgelaufenen Serie startete die Saison 16/17 mit dem Spiel Wuppertaler SV gegen Viktoria Köln (3:3).

So stellt sich die Regionalliga im kommenden Jahr zusammen:

FC Viktoria Köln

Borussia Dortmund II

Borussia Mönchengladbach II

Rot-Weiß Oberhausen

Rot-Weiss Essen

1. FC Köln II

Alemannia Aachen

SG Wattenscheid 09

Bonner SC

SV Rödinghausen

Wuppertaler SV

Fortuna Düsseldorf II

SC Verl

SC Wiedenbrück

KFC Uerdingen

TuS Erndtebrück

Westfalia Rhynern

FC Wegberg-Beeck