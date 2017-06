In rund einer Woche startet auch Regionalliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen in die Vorbereitung auf neue Oberliga-Westfalen-Saison.

Wenn am Montag (26. Juni, 19 Uhr) Trainer Erhan Albayrak zum Aufgalopp bittet, dann sollen 15 Spieler auf dem Platz stehen. "Uns fehlen noch fünf bis sieben Mann. Aber das Gerüst steht. Das sieht gut aus. Unser Sportlicher Leiter Joachim Krug hat in der Sommerpause hervorragende Arbeit geleistet", freut sich Albayrak, der bis Freitag noch im Türkei-Urlaub weilt.

Mit der Rückkehr aus den Ferien will der A-Lizenzinhaber auch seine Unterschrift unter den neuen Vertrag setzen. "So ist das abgemacht. Mündlich haben wir uns bereits geeinigt", erklärt der 40-Jährige. Zuletzt haben einige Vereine ihr Interesse an Albayrak bekundet. "Es gab losen Kontakt. Aber ich bin in Ahlen noch lange nicht fertig. Das letzte Halbjahr war sehr anstregend, hat aber auch Spaß gemacht. Leider wurden wir am Ende nicht mit dem Klassenerhalt belohnt. Wir wollen wieder zurück in die Regionalliga. Das wird nicht einfach, aber klar ist doch, dass wir oben mitspielen wollen. Das ist das Ziel", betont der Ex-Profi.

Özkara kommt von Rot-Weiß Oberhausen

Während Albayrak noch einen neuen Kontrakt unterzeichnen muss, haben die Leistungsträger Rouven Meschede, Cihan Yilmaz und Rene Lindner ihre Autogramm unter das neue Arbeitspapier bereits gesetzt. In dieser Woche soll auch Sascha Kirschstein, Ahlens Nummer eins, verlängern. Albayrak: "Zudem haben wir mit Sinan Özkara von Rot-Weiß Oberhausen einen richtig guten, jungen Mann dazu bekommen. Das freut mich sehr. ich bin zuversichtlich, was die neue Spielzeit angeht."