Der Bonner SC hat mit Nico Perrey seinen sechsten Neuzugang verpflichtet. Der Vertrag von Andreas Dick wird derweil nicht mehr verlängert.

Perrey kam in der vergangenen Spielzeit 18 mal für die U21 des 1. FC Köln in der Regionalliga West zum Einsatz, erzielte dabei einen Treffer. BSC-Trainer Daniel Zillken hält große Stücke auf den Innenverteidiger: "Mit seinen gerade erst 23 Jahren kann Nico schon über 105 Regionalliga-Einsätze verbuchen. Für diverse deutsche U-Nationalmannschaften bestritt er 35 Länderspiele und in den vergangenen Jahren spielte und trainierte Nico unter Vollprofi-Bedingungen. Doch seit diesem Jahr haben sich seine Prioritäten geändert."

Gefunden auf … Rheinfussball



Der gebürtige Herforder beginnt ab Oktober ein Studium an der SpoHo in Köln und „möchte daher noch höchstmöglich Fußball spielen. Diese Kombination mit Bonn passt daher wie die Faust auf's Auge.“ Der 23jährige stammt aus der Nachwuchsabteilung von Arminia Bielefeld und kam über die Stationen Bayer 04 Leverkusen und Hessen Kassel vor der vergangenen Saison nach Köln.

"Nico passt voll in unser Anforderungsprofil: Top ausgebildet, professionell, hungrig und sehr kurze Wege nach Bonn. Mit ihm versprechen wir uns noch mehr Stabilität im Abwehrbereich. Denn eins hat uns die abgelaufene Saison gelehrt: 61 Gegentore sind viel zu viel!"

Während Perrey neu bei den Rheinlöwen ist, wird Publikumsliebling Andreas Dick diese nach fünf Jahren verlassen. "Den auslaufenden Vertrag mit Andi Dick werden wir nicht verlängern. Es war eine harte Entscheidung, aber wir haben uns im Zuge der strategischen Weiterentwicklung der Mannschaft zu diesem Schritt entschlossen", so der sportliche Leiter Thomas Schmitz. Dick kam 2012 vom 1. FC Köln II nach Bonn und absolvierte seitdem insgesamt 116 Pflichtspiele für den BSC.