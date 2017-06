Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund muss den Abgang vom sechsten Leistungsträger verkraften.

Massih Wassey wechselt vom Regionalligisten zum Drittligisten SC Paderborn. Der 29-Jährige hat eine starke letzte Saison gespielt. In 33 Partien gelangen dem Mittelfeldspieler sechs Treffer und 14 Torvorvorbereitungen. Der Lohn: Der Sprung in die dritte Liga. Wassey, der am Sonntag seinen 29. Geburtstag feiert, unterschrieb beim SCP einen Zweijahresvertrag.

"Massih hat einen starken linken Fuß, verfügt über Spielmacher-Qualität und hat seine Fähigkeiten als Vorbereiter und Standardschütze in den vergangenen Jahren vielfach unter Beweis gestellt", freut sich Geschäftsführer Sport Markus Krösche über den Transfer.

Weniger erfreut dürfte Dortmunds neuer Coach Jan Siewert sein. Der übernimmt in Dortmund die Nachfolge von Daniel Farke, der den Verein in Richtung des englischen Zweitligisten Norwich City verlassen hat. Siewert, der zuvor Rot-Weiss Essen und die U19 vom VfL Bochum trainierte, muss nun einen weiteren Leistungsträger ersetzen. Zuvor haben bereits Christoph Zimmermann (Norwich City), Burak Camoglu (Karlsruher SC), Hamadi Al Ghaddioui (SF Lotte), Atakan Karazor (Holstein Kiel), Marco Hober (nach seiner Leihe zurück zu Arminia Bielefeld) und David Solga (Karriereende) die Dortmunder U23 verlassen.

Auf der anderen Seite stehen Siewert aber auch schon zehn neue Spieler zur Verfügung, unter anderem sechs Spieler aus der U19, die gegen den FC Bayern die deutsche U19-Meisterschaft feiern konnte.

Folgende Spieler sind neu bei der Reserve des BVB: Haymenn Bah-Traore (Rechter Verteidiger / SG Wattenscheid 09), Paterson Chato (linker Verteidiger / Bayer Leverkusen), Patrick Pflücke (offensives Mittelfeld / Mainz II), Oliver Steurer (Innenverteidiger / RW Oberhausen), Dario Scuderi, Amos Pieper, Patrick Fritsch, Janni Serra, Eike Bansen und Etienne Amenyido (alle eigene U19).