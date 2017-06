Der Wuppertaler SV will in der kommenden Regionalliga-Saison oben mitmischen. Für dieses Vorhaben hat sich der Verein erneut namhaft verstärkt.

Das Team von Trainer Stefan Vollmerhausen hat sich die Dienste von André Mandt André Mandt» zum Profil (23) gesichert. Der defensive Mittelfeldspieler wechselt vom Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach ins Bergische Land.

In der Regionalliga West hat Mandt bereits Erfahrungen sammeln können. Vor seinem Wechsel zum 1. FC Saarbrücken im Januar 2014 spielte der gebürtige Kölner für die U23 von Bayer Leverkusen. Das ehemalige Nachwuchsteam der Werkself führte Mandt damals sogar als Kapitän an. Für Bayer kam er in der vierten Liga auf 41 Einsätze. Beim 1.FC Saarbrücken spielte er zwölf Mal in der 3. Liga. In der vergangenen Saison stand er für Steinbach in elf Partien auf dem Platz.

Mandt ist der neunte Neuzugang

Nun hat der ehemalige Jugend-Nationalspieler einen Einjahresvertrag beim Wuppertaler SV unterschrieben. Beim WSV wird Mandt die Nummer sechs auf dem Trikot tragen. "André bringt trotz seines jungen Alters schon eine gewisse Erfahrung mit", sagt der Sportliche Leiter des WSV, Manuel Bölstler über seinen neuen Sechser. "Er ist ein Siegertyp und kann die Mannschaft mitreißen, was er auch als Kapitän der Mannschaften von Bayer Leverkusen schon bewiesen hat. Er ist gut ausgebildet und hat eine feine Technik. Das ist wichtig in unserem Spielsystem."

Auch Mandt äußert sich zu seinem Transfer zum Wuppertaler SV: "Die Gespräche mit dem Trainer und dem sportlichen Leiter haben mich überzeugt. Mir wurde das Gefühl vermittelt, dass ich gebraucht werde."

Mandt ist bereits der neunte Spieler, den der Traditionsverein für die neue Saison verpflichtet hat. Zuvor wurden unter anderem Raphael Steinmetz Raphael Steinmetz» zum Profil (Rot-Weiß Oberhausen), Dennis Dowidat Dennis Dowidat» zum Profil (Alemannia Aachen) und Christopher Kramer Christopher Kramer» zum Profil (VfB Oldenburg) geholt. Eine Übersicht über die Transfers des WSV gibt es hier: