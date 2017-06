Der Kader der SV Hönnepel-Niedermörmter ist komplett. Zwei Rheder werden die Landesliga-Truppe von Kulttrainer "Schorsch" Mewes noch verstärken.

Zum einen ist das Angreifer Stefan Chciuk Stefan Chciuk» zum Profil, der in den letzten drei Jahren in 88 Spielen 37 Treffer erzielte hatte, zum anderen Konrad Kaczmarek Konrad Kaczmarek» zum Profil, der bei den Rhedern Leistungsträger im Mittelfeld gewesen ist. "Die beiden werden uns noch einmal richtig voranbringen und damit sind wir dann für die Landesliga gut aufgestellt."

Dass er in zwei Jahren wieder in die Oberliga zurück will, hatte er ja bereits angekündigt. Neben den fünf Stammkräften Tim Seidel, Kai Robin Schneider, Arne Kleinpaß, Daniel Boldt und nicht zuletzt Andre Trienenjost, hat in der vergangenen Saison jedoch niemand in der Oberliga gespielt. Angst vor fehlender Qualität im Kader hat der Kultcoach jedoch trotzdem nicht: "Das passt schon. Wir haben viele junge und vor allem schnelle Leute in unseren Reihen. Ich habe da keine Angst. Die Jungs können Fußballspielen, da ist es auch egal, ob die schon eingespielt sind oder nicht. Am wichtigsten ist, dass es in der Kabine stimmt."

Das wird sich dann ab dem 5. Juli zeigen. Dann beginnt bei den Kalkarern die Vorbereitung mit einem Kennenlernspiel, zwei Tage später stehen Fitnesstests an, ehe es am darauffolgenden Sonntag richtig losgeht. Mewes: "Dann können sich die ersten schon mal ein paar Luftpumpen anschaffen." Auf Mike Wezendonk, Tim Seidel und Kai Robin Schneider muss er zwischendurch wegen der Europameisterschaft der Hochschulen verzichten. "Die sind dann acht Tage weg und haben in der Zeit fünf Spiele. Wichtig ist, dass wir in der Zeit die anderen Schafe beisammen haben."

Nach wochenlangen Verhandlungen, Gesprächen und Beobachtungen seiner 20 Neuzugänge, gönnt sich Mewes jedoch zuvor selbst eine Auszeit. Ab Montag geht es für fünf Tage in den Aktivurlaub nach Willingen.