Der FC Erzgebirge Aue scheint einen Nachfolger für den nach Schalke abgewanderten Domenico Tedesco gefunden zu haben.

Nach Informationen der Bild-Zeitung soll Stefan Leitl, bisher Trainer der zweiten Mannschaft des FC Ingolstadt, das Amt bei den Veilchen übernehmen. Demnach wurde der Trainingsstart am Montag bereits vorsorglich von 10 auf 11 Uhr verlegt. Somit bestünde mehr Zeit für eine offizielle Präsentation des neuen Mannes an der Auer Seitenlinie. Sollte sich eine Leitl-Verpflichtung noch im letzten Moment zerschlagen würde der bisherige Assistenzcoach Robin Lenk die ersten Trainingseinheiten leiten.

Leitl hatte das Amt bei der Reserve der Schanzer im September 2014 übernommen. Zuvor war der 39-Jährige für die U17 des Vereins verantwortlich. Als Spieler war er unter anderem für den 1. FC Nürnberg, Unterhaching und Darmstadt 98 am Ball, eher er 2013 seine Fußballschuhe beim FC Ingolstadt an den Nagel gehangen hatte.

Der andere Wunschkandidat des Zweitligisten, Ismail Atalan, hatte dem Verein zu Beginn der Woche abgesagt. Der Grund: Die Familie. Atalan wurde erst vor drei Monaten zum dritten Mal Vater und will seine Frau mit dem Neugeborenen sowie den beiden anderen Kindern, die in den Kindergarten und in die Schule gehen, nicht alleine lassen. Zudem haben sich die Atalans kürzlich erst zum 1. August 2017 ein Haus in Senden gekauft. Bei den Sportfreunden hatte Atalan einen neuen Zweijahresvertrag inklusive Ausstiegsklausel unterschrieben.