Beim Fantreffen ein konnten sich die KFC-Anhänger mit den Verantwortlichen über die Zukunftspläne austauschen. Außerdem ist die Co-Trainer-Frage geklärt.

Die letzten Tage brachten den ein oder anderen verblüfften KFC-Fan hervor: Ex-Bundesliga-Profi Michael Wiesinger (u.a. FC Bayern München, 1. FC Nürnberg) wurde von den Verantwortlichen um Mikhail Ponomarev und Geschäftsführer Nikolas Weinhart am 11. Juni als neuer Cheftrainer bekannt gegeben. Ein Paukenschlag, schließlich besitzt Wiesinger die Fußballehrer-Lizenz, trainierte bereits u.a. den FC Ingolstadt und den 1. FC Nürnberg. Er scheiterte zuletzt zwei Jahre in Folge knapp mit dem SV Elversberg (Regionalliga Südwest) in der Relegation um den Aufstieg in die Drittklassigkeit - ein Mann mit Konzept nimmt sich der Aufgabe Uerdingen an.

Und er wird damit nicht alleine gelassen: Die Spekulationen um Stefan Reisinger als möglicher Co-Trainer fanden Bestätigung. Wiesinger verkündete selbst, dass der ehemalige Fortuna-Düsseldorf-Stürmer kommende Saison an seiner Seite coachen wird.

Man hat mir die Stimmgewalt der Fans schon angekündigt, aber als die dann hier reinkamen - das war schon überwältigend. Michael Wiesinger

Als der neue Cheftrainer die Halle betrat, wurde es ohrenbetäubend laut. Die Anhänger des KFC standen auf, klatschten und stimmten Vereinsgesänge an. Wiesinger zeigte sich nach der Veranstaltung regelrecht begeistert: „Ich war schon überrascht, wie das hier abgeht und wie gut besucht die Veranstaltung war. Man hat mir die Stimmgewalt der Fans schon angekündigt, aber als die dann hier reinkamen - das war schon überwältigend.“ Der gebürtige Burghausener macht keinen Hehl daraus, dass er direkt wusste: „Man merkt, dass hier die Tradition groß geschrieben wird. Und das ist das, was einen Trainer auch antreibt.“

Heiß auf die Vorbereitung

Ab Dienstag heißt es dann für die KFC-Akteure: Antreten zum Trainingsauftakt. Dass Wiesinger als Ex-Profi den Spielern viel Erfahrung mit auf den Weg geben kann, steht außer Frage. Der 44-Jährige ist ehrgeizig: „Ich habe sehr hohe Ansprüche, daraus mache ich kein Geheimnis. Ich freue mich aber auch, mich dieser Verantwortung zu stellen, denn man merkt, dass die Fans etwas von der Mannschaft und von mir erwarten.“ Damit hat er Recht - der ein oder andere Uerdinger Fan schwelgt sicherlich noch in glorreicheren alten Zeiten. Was die sechswöchige Saisonvorbereitung angeht, ist Wiesinger heiß: „Ich habe richtig Bock auf die Vorbereitung.“