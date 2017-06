Frohe Kunde für den Regionalliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen. Der Verein kann auch in der Oberliga Westfalen auf die Dienste von Cihan Yilmaz (34) zählen.

Der fünftbeste Torschütze der Regionalliga West trägt auch in der kommenden Saison das Trikot von Rot Weiss Ahlen. Cihan Yilmaz hat seinen Vertrag an der Werse um zwei Jahre verlängert. In der vergangenen Saison erzielte Yilmaz in 30 Ligaspielen 14 Tore. "Wir sind sehr glücklich, dass Cihan in Ahlen bleibt. Er ist nicht nur ein ganz wichtiger Spieler für uns, sondern seine Unterschrift ist auch ein wichtiges und positives Signal für den Verein", erklärt Ahlens Sportlicher Leiter Joachim Krug.

"In der letzten Zeit gab es einige interessante Angebote, doch ich bin noch nicht fertig in Ahlen und habe noch einige Ziele mit dem Verein. Ich möchte gemeinsam mit den Fans und einer starken Mannschaft in der neuen Saison eine gute Rolle spielen und blicke mit großer Vorfreude in die Zukunft", verriet der 34-jährige Routinier, der in seine insgesamt fünfte Spielzeit an der Werse geht.