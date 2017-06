Oberligist Spielvereinigung Schonnebeck rüstet weiter auf. Jetzt hat das nächste Talent am Schetters Busch unterschrieben.

Nach der Verpflichtung von Maurice Möller (18) hat der Oberliga-Vizemeister nun den nächsten U19-Spieler von Rot-Weiss Essen unter Vertrag genommen. Da Silva Mavinga Matondo Da Silva Matondo» zum Profil lautet der klangvolle Name des 19-jährigen Offensivspielers, der in der Jugendabteilung des Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen ausgebildet wurde. In der abgelaufenen Saison absolvierte er 20 Bundesliga-Spiele für RWE und erzielte dabei drei Treffer. Mit dieser Verpflichtung ist der Kader der Schonnebecker nun wohl komplett.

„Da Silva hat uns im Probetraining überzeugt“, sagt Christian Leben, Sportlicher Leiter in Schonnebeck. „Er ist ein talentierter Junge, der über ein hohes Tempo verfügt, ballsicher ist und eine zudem noch gute Übersicht beweist. Im Sturm können wir ihn variabel einsetzen." Der Neuzugang selbst freut sich auf die kommenden zwei Jahre im Schwalben-Dress: „Ich bin überglücklich so einen tollen Verein, Trainer und Mannschaft gefunden zu haben. Das Ganze ist genau das, was ich mir als nächsten Schritt gewünscht habe. Hinzu kommt, dass der Verein mir zu einer tollen Ausbildungsstelle verholfen hat. Ich bedanke mich sehr bei allen Verantwortlichen und werde mein Bestes geben.“