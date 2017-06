Daniel Farke hat die U23 von Borussia Dortmund als Trainer verlassen und sich dem englischen Zweitligisten Norwich City angeschlossen. Nun folgt ihm ein alter Bekannter.

Christoph Zimmermann Christoph Zimmermann» zum Profil wird in der kommenden Saison nicht mehr für die zweite Mannschaft des BVB auflaufen, sondern für Norwich City. Das gab der englische Klub am Donnerstag bekannt. Der 24-jährige Innenverteidiger unterschreibt einen Zwei-Jahres-Vertrag mit Option auf Verlängerung. "Ich freue mich sehr und es ehrt mich, diese Möglichkeit zu bekommen und hier zu spielen. Ich zähle schon die Tage bis es endlich losgeht. Ich habe schon einen guten ersten Eindruck gewonnen und freue mich, die Leute hier alle kennenzulernen", wird Zimmermann auf der Internetseite seines neuen Vereins zitiert.

Der gebürtige Düsseldorfer spielte seit 2014 beim BVB, war zuvor für Borussia Mönchengladbach am Ball. In dieser Saison brachte es der Dortmunder Kapitän auf 29 Spiele, meist von Beginn an. Sein neuer und alter Trainer Daniel Farke freut sich schon auf den 1,93-Meter-Mann: "Er ist sehr groß, schlank, stark und kraftvoll, außerdem ist er ein intelligenter Junge. Wir sind sehr froh, dass er zu uns kommt."