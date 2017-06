Bundesligist VfL Wolfsburg trennt sich von Ashkan Dejagah. Nach einem halben Jahr bei den Wölfen wird sein Vertrag nicht verlängert.

Ende Januar 2017 war der Außenbahnspieler vom katarischen Erstligisten Al-Arabi Sports Club ablösefrei zu den Grün-Weißen gewechselt. Nachdem es zunächst eine Verzögerung bei der Erteilung der Spielerlaubnis gab, zog sich der 30-Jährige eine langwierige Muskelverletzung zu, so dass er in der Bundesliga ohne Einsatz blieb und nur zweimal für die U23 in der Regionalliga Nord auflief. In den beiden Relegationsspielen gegen Eintracht Braunschweig konnte der gebürtige Teheraner als Einwechselspieler aber dann noch seinen Teil zur Erreichung des Klassenerhalts beitragen, wobei der Fanliebling von den VfL-Anhängern frenetisch bejubelt wurde. Mit seiner ersten Zeit in Wolfsburg von 2007 bis 2012, in der auch der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2009 gefeiert werden konnte, kommt Dejagah somit auf 158 Pflichtspiele für den VfL mit 20 Treffern und 23 Torvorbereitungen.

„Es war mir eine große Ehre, noch einmal das Trikot des VfL Wolfsburg tragen zu dürfen. Ich möchte mich bei allen Menschen in Wolfsburg für den unglaublich tollen Empfang und den Zuspruch, den ich seit meiner Rückkehr erhalten habe, bedanken. Den Moment, als ich in der Volkswagen Arena gegen Braunschweig eingewechselt wurde, werde ich nicht vergessen. Das war ein sehr emotionales Erlebnis für mich", sagt Ashkan Dejagah Ashkan Dejagah» zum Profil. Nach seiner aktiven Laufbahn als Profi will der VfL dem Deutsch-Iraner einen Posten im Verein anbieten.