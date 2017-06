Innenverteidiger Luca Caldirola hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen verlängert.

Die Hanseaten bestätigten die Unterschrift des Italieners unter den neuen Vertrag, ohne sich konkret zur Laufzeit zu äußern. Caldirola soll wohl für die nächsten zwei Jahre an der Weser bleiben.

Der 26-Jährige kam für die Norddeutschen seit 2013 zu 45 Bundesligaeinsätzen. In der Saison 2015/2016 hatte der Bundesliga-Achte den Abwehrspieler an Darmstadt 96 ausgeliehen. In der abgelaufenen konnte Luca Caldirola Luca Caldirola» zum Profil verletzungsbedingt nur fünfmal für die Grün-Weißen auflaufen.

Zweikampfstark und flexibel einsetzbar

"In der kommenden Saison möchte ich die Mannschaft wieder mit ganzer Kraft auf dem Feld unterstützen", sagte Caldirola. Cheftrainer Alexander Nouri ergänzte: "Luca ist als zweikampfstarker Verteidiger defensiv flexibel einsetzbar."