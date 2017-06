Die Sport- und Spielvereinigung Velbert hat ihren Wunschstürmer unter Vertrag genommen. Wie RevierSport bereits berichtete, wechselt Moses Lamidi an die Sonnenblume.

Der 29-jährige unterschrieb am Mittwoch einen Einjahresvertrag beim Oberligisten. Der Kontrakt beinhaltet eine Option für eine weitere Spielzeit. An Lamidi war bis zuletzt auch der 1. FC Bocholt interessiert. "Moses lebt in Düsseldorf und da ist der Anfahrtsweg nach Velbert nicht lang. Das war neben der sportlichen Perspektive auch ein Argument für Velbert. Wir hatten sehr gute Gespräche mit Oliver Kuhn und freuen uns, dass das geklappt hat. Moses ist heiß auf die neue Saison und will viele Tore schießen", erklärt Faizal Daftari, Lamidis Berater.

Und auch Velberts Boss Kuhn ist vom Lamidi-Transfer überzeugt: "Er war unser Wunschstürmer. Er hat in der letzten Saison für Rehden und Kray insgesamt 15 Tore erzielt. Moses ist topfit und weiß einfach, wo das Tor steht. Mit ihm und Aliosman Aydin haben wir jetzt zwei sehr gute Angreifer. Dieses Sturm-Duo kann sich für die Oberliga schon sehen lassen."

Lamidi selbst, der mittlerweile verheiratet und Vater eines Kindes ist, ist lange noch nicht satt und freut sich auf die neue Herausforderung in Velbert: "Es hat in den Gesprächen einfach gepasst. Ich freue mich auf diese tolle Aufgabe und will dem Verein mit meinen Toren helfen, seine Ziele zu verwirklichen. Ich bin da sehr zuversichtlich, was die neue Saison angeht." Lamidi wird neben seiner Spielertätigkeit auch einen Trainerjob im Nachwuchsbereich der Velberter übernehmen.