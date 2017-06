Für den FC Vorwärts Kornharpen leitete die vergangene Saison eine bittere Wende ein.

Nach einer von den Ergebnissen her absolut katastrophalen Saison (1 S./7 U./26 N.) stand schon früh fest, dass der FCK den Gang in die Kreisliga antreten muss. Und das nach insgesamt sieben mitunter recht erfolgreichen Durchgängen in der Bezirksliga.

Gründe für den Abstieg gibt es sicherlich viele, bereits zu Beginn der Saison zeichnete sich ein schlechtes Bild für die Kicker der Burkuhle ab. Nach anfänglich noch starken Spielen wurde recht schnell deutlich, dass der noch von Ex-Coach Marcell Halstrick eingeleitete personelle Umbruch nicht aufgehen würde: Durch finanzielle Unstimmigkeiten mit dem Ex-Vorstand verlor Vorwärts bereits nach dem vierten Saisonspiel wichtige Spieler, damit war der stetige Abstieg letztlich eingeleitet.

Für Halstrick endete seine Trainertätigkeit nach der Hinserie. Nun war es an dem neu verpflichteten Coach Sören Liedtke sowie dem ebenfalls neu mit an Bord geholtem Sportlichen Leiter Tim Albers, das Ruder doch noch einmal herumzureißen. Doch auch dies sollte nicht gelingen.

„Als wir die Mannschaft übernommen hatten, ging es darum, den Verein am Leben zu erhalten. Es war leider auch eine kopf- und führungslose Phase“, erklärt Liedtke. Nachdem Bernd Wältermann, ehemaliger Vorsitzender des FCK, den Verein in Richtung Wackerobercastrop verlassen hatte, blieb der Vorstandsposten über mehr als einen Monat vakant. Letztlich konnte erst im Mai, nach mehreren Anläufen, mit Uwe Staif und Hansi Lehnart eine neue Führung gefunden werden.

„Die Hauptsache war, den Spielbetrieb irgendwie

aufrechtzuerhalten. Es war eine extrem arbeitsintensive Zeit und eine Rettungsaktion mit Minimalbudget“, so Albers. Zwar gelang es ihm und Liedtke trotz der finanziell schwierigen Situation, insgesamt fünf Neuzugänge zur Burkuhle zu lotsen, die Erfolge blieben dennoch aus. „Wir haben zu Beginn gegen die Top-Teams gute Spiele abgeliefert. Leider war die Euphoriewelle wegen den ausbleibenden Siegen dann doch recht schnell wieder verflogen“, erinnert sich Liedtke, für dessen Team folglich bereits Mitte April der Abstieg besiegelt war.

Für ihn geht es dennoch auch in der kommenden Saison weiter beim FCK, Tim Albers indes wird Vorwärts verlassen (CSV Linden). „Ich fühle mich in dem Umfeld in Kornharpen sehr wohl. Es wird natürlich sicherlich nicht leicht in der Kreisliga. Wir brauchen erst einmal eine Findungsphase“, erklärt Liedtke, der mit Sylla Khanfory und Florian Rehrmann lediglich zwei Abgänge verkraften muss.

Neben Maurice Decka (Watt 08 II) und Markus Krake (Germania Bochum-West), die bereits zum Ende der Rückserie in Kornharpen unterzeichneten, konnten einige weitere Neuzugänge verpflichtet werden: Simon Bartling (DJK Wattenscheid), Tim Banasik, Leonhard Borgmann, Kevin Kliche und Philipp Thoba (Alle U19 Langendreer 04) werden zukünftig für den FCK auflaufen. „Alles sehr talentierte junge Spieler“, so Liedtke. Sein Team startet die Vorbereitung am 4. Juli.