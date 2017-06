VfL Bochums Talent Görkem Saglam ist für den vorläufigen 23er-Kader für die anstehende U19-Europameisterschaft in Georgien (2. bis 15. Juli) nachnominiert worden.

U19-Nationaltrainer Frank Kramer reagierte damit auf die Absagen der beiden BVB-Spieler Felix Passlack und Dzenis Burnic. Neben Saglam wurde auch Felix Götze (FC Bayern München) nachnominiert.

Am 18. Juni startet die U19-Nationalmannschaft mit 23 Spielern in Richtung Grassau, wo sich das Team bis zum 26. Juni auf die Europameisterschaft vorbereiten kann. Vor der Abreise nach Georgien wird das Aufgebot dann von 23 auf 18 Spieler reduziert. Ob Saglam dann auch bei der Endrunde Teil des Aufgebots ist, wird Kramer zum Abschluss des Trainingslagers entscheiden. „Görkem Saglam war immer nah an der Mannschaft dran und hat bereits etliche Einsätze als U-Nationalspieler auf dem Buckel. Dazu konnte er diese Saison einige Erfahrungen in der 2. Bundesliga sammeln“, sagte Kramer mit Blick auf die Nachnominierung des Bochumer Offensivmanns.

Während der U19-EM in Georgien trifft die deutsche Auswahl in der Gruppenphase auf die Niederlande (03.07.), Bulgarien (06.07.) und England (09.07.). Die beiden besten Teams jeder Vierergruppe ziehen ins Halbfinale am 12. Juli ein. Das Finale der Junioren-Europameisterschaft findet am 15. Juli in Tiflis statt.