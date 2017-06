Am Donnerstag startet Fortuna Köln um 15 Uhr in die Vorbereitung auf die Drittliga-Saison 2017/18.. Aktuell umfasst der Kader der Südstädter 20 Akteure.

Sportlich keine Rolle mehr spielen dabei künftig Serhat Koruk und Johannes Rahn. Beide können den Verein verlassen.

"Serhat kam zu einem frühen Zeitpunkt der Rückrunde mit dem Wunsch nach mehr Spielzeit auf uns zu. Diesem Wunsch konnten wir nicht entsprechen, zumal er die U23-Regelung nicht erfüllt, weil eine Einbürgerung nicht absehbar ist. Wir haben ihm bei seinem Wunsch nach einem Wechsel und sich bei anderen Vereinen zu zeigen, keine Steine in den Weg gelegt. Sportlich plane ich nicht mehr mit ihm", erklärt Fortuna-Trainer Uwe Koschinat auf der Internetpräsenz der Kölner. Koruk gehörte seit der vergangenen Saison zum Profikader der Fortuna, während Rahn seit 2014 für den Drittligisten unter Vertrag ist. "Johannes erfüllt die sportlichen Erwartungen, die wir in ihn haben, nicht mehr. Ich habe ihm daher zum Ende der vergangenen Saison mitgeteilt, dass ich nicht mehr mit ihm plane und ihm in dem Zuge eine Vertragsauflösung nahe gelegt", sagt Koschinat zur Situation bei Johannes Rahn.

So sieht der aktuelle Kader aus (Stand: 14. Juni 2017):

Tor: Tim Boss, Andre Poggenborg

Abwehr: Cimo Röcker, Bone Uaferro, Cedric Mimbala, Dominik Ernst (Alemannia Aachen)

Mittelfeld: Nico Brandenburger (Borussia Mönchengladbach II), Markus Pazurek, Maik Kegel, Kristoffer Andersen, Christopher Theisen, Lars Bender, Robin Scheu, Michael Kessel, Ali Ceylan (eigene U19)

Angriff: Hamdi Dahmani, Daniel Keita-Ruel (SG Wattenscheid 09), Maurice Exslager.