Borussia Dortmund II und Atakan Karazor gehen getrennte Wege. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselt in die 2. Bundesliga zum KSV Holstein Kiel.

Karazor, der in Essen geboren wurde und das Fußballspielen beim ESC Preußen Essen sowie dem ETB Schwarz-Weiß erlernte, hat bei den Kieler Störchen einen Dreijahres-Vertrag unterschrieben. Karazor spielte in der A- und B-Junioren Bundesliga für den VfL Bochum und trug zuletzt das Trikot von Borussia Dortmund II in der Regionalliga West.

"Wir sind sehr froh, dass wir mit Atakan Karazor einen sehr talentierten Spieler für uns gewinnen konnten. Atakan hat bei Borussia Dortmund II eine sehr gute Rolle auf der Sechserposition gespielt. Wir sind uns sicher, dass er uns weiterhelfen wird", sagt Ralf Becker, Geschäftsführer Sport bei der KSV Holstein, auf der Kieler Homepage.

Karazor freut sich auf seine neue Aufgabe an der Kieler Förde: "Ich habe Holsteins tolle Entwicklung schon länger verfolgt. Mir gefällt die Art und Weise des Fußballs, der in Kiel gespielt wird. Darüber hinaus hat mir mein ehemaliger Mitspieler Marvin Ducksch viel Gutes über die KSV erzählt. Ich freue mich auf die neue Herausforderung."

Nach Burak Camoglu (Karlsruher SC), Marco Hober (Arminia Bielefeld, war ausgeliehen), David Solga (Karriereende) und Christoph Zimmermann (Ziel unbekannt) ist Karazor der fünfte Abgang bei der Dortmunder Regionalligamannschaft. Als externe Neuzugänge stehen bislang Paterson Chato (SC Wiedenbrück/Bayer Leverkusen), Haymenn Bah-Traore (SG Wattenscheid 09), Oliver Steurer (Rot-Weiß Oberhausen), Mohamed El-Bouazzati (VfL Osnabrück, war ausgeliehen), und Patrick Pflücke (FSV Mainz 05 II) fest. Aus der eigenen U19 rücken Patrick Fritsch, Etienne Amenyido, Dario Scuderi, Eike Bansen, Janni Serra und Amos Pieper in die U23-Mannschaft auf.