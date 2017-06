Am kommenden Mittwoch (21. Juni) startet Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen in die Vorbereitung.

Aktuell sieht es noch so aus, als könnte auch Arnold Budimbu (Vertrag bis 2018) dann bei den Kleeblättern aufschlagen. Denn noch immer ist der Transfer des Mittfeldspielers zum FC Schalke II nicht perfekt. Doch vermutlich wird der Deal bis Mittwoch über die Bühne gehen.

Nachdem RWO das erste Angebot ausgeschlagen hatte, gab es ein weiteres Gespräch. RWO-Präsident Hajo Sommers betonte, dass Schalke nun weiß, wo die Schmerzgrenze der Oberhausener liegt: "Und das bleibt auch so, da wird nicht mehr verhandelt." Daher muss Schalke jetzt Ja oder Nein zu den Konditionen sagen.

Abseits der Personalie hat RWO weitere Personalien verkündet. Nach Tarik Kurt und Aaron Langen werden auch die beiden Abwehrspieler Andreas Ogrzall und Jasper Stojan aus der U19 in den Regionalligakader von Rot-Weiß Oberhausen hochgezogen.

"Wir freuen uns, dass wir mit den Beiden weitere junge und talentierte Spieler mit Stallgeruch an den Verein binden konnten. Beide haben sich die Chance durch konstant gute Leistungen in der U19-Bundesliga verdient. Andreas ist ein schneller und robuster Linksverteidiger. Jasper ist Innenverteidiger und besticht durch seine Größe und Abgeklärtheit im Zweikampf. Wir erwarten, dass sich beide schnell an die höheren Anforderungen im Herrenfußball gewöhnen werden“, erklärt Jörn Nowak, Sportlicher Leiter von RWO.

Der bisherige Kader der Oberhausener:

Zugänge: Tarik Kurt, Aaron Langen, Andreas Ogrzall, Jasper Stojan (alle eigene U19), Marvin Lorch (eigene U23), Philipp Gödde (Alemannia Aachen), Enes Topal (Wuppertaler SV), Jannik Löhden (Alemannia Aachen)

Abgänge: Raphael Steinmetz (Wuppertaler SV), Oliver Steurer (Borussia Dortmund II), Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Benjamin Weigelt (Karriereende), Sinan Özkara (unbekannt), Steve Tunga (unbekannt)



Kader

Tor: Krystian Wozniak, Robin Udegbe

Abwehr: Kai Nakowitsch, Daniel Heber, Jannik Löhden, Tim Hermes, Felix Haas, Dominik Reinert, Aaron Langen, Andreas Ogrzall, Jasper Stojan

Mittelfeld: Yassin Ben Balla, Arnold Budimbu, Patrick Bauder, Rafael Garcia, Marvin Lorch, Alexander Scheelen, Enes Topal, Maik Odenthal, Robert Fleßers

Angriff: Tarik Kurt, Güngör Kaya, Philipp Gödde